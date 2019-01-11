"Просто поблагодарите": Тимошенко обратилась к украинцам

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призвала украинцев просто поблагодарить друзей и близких

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагает во всемирный день "спасибо" провести флешмоб и массово говорить слова благодарности своим родным, близким и друзьям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тимошенко.

Так, Тимошенко предложила украинцам отметить международный день "Спасибо", просто сказав "спасибо".

"Просто поблагодарите. Спасибо друзьям и близким, спасибо родным, которые заботятся о вас, переживают за вас, заботятся. Поблагодарите даже и просто так, без причин и оснований. Благодарить всегда есть за что!", - призвала Тимошенко.

По ее мнению, такие коллективные "флешмобы" имеют большой смысл, ведь они аккумулируют добро, теплоту и любовь в мире.

Она также призвала добром преодолевать ненависть и агрессию.

"Не так давно ученые-нейропсихологи пришли к выводу: когда человек улыбается, даже безосновательно, – у него улучшается настроение, когда благодарит – становится счастливее. В мире слишком много негатива, агрессии, ненависти. Давайте противопоставим им наше добро!", - отметила Тимошенко.

Напомним, в своем поздравлении украинцев с Новым годом и Рождеством Тимошенко призвала украинцев верить, "несмотря на все проблемы, несмотря на все ваши справедливые нарекания".

"Ваша вера - тщетна! Следующий год - очень важный. Это год настоящих перемен. Я убеждена, что мы уже прожили самые тяжелые и сложные годы в истории нашей Независимости", - отметила Тимошенко в своем поздравлении.