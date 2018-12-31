Фото: Юлия Тимошенко поздравила украинцев с праздниками (пресс-служба)

Тимошенко убеждена, что самые тяжелые и сложные годы в истории Независимости Украины уже позади

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение Тимошенко, размещенное на сайте партии.

"Через мгновение придет новый 2019-й год. Обычно мы ждем от нового года обновления, исполнения желаний, реализации планов и замыслов. Но сейчас у нас очень непростые времена. К сожалению, проблемы приходят к нам гораздо чаще, чем радость и спокойствие. Поэтому сегодня я хочу попросить вас: несмотря на все проблемы, несмотря на все ваши справедливые нарекания - верьте! Пожалуйста, верьте в лучшее - в мирный и успешный завтрашний день", - говорится в обращении.

Тимошенко отметила, что надежда и вера - это очень важно, поскольку, человек, который не опустил руки, не сдался - это сильный человек. И украинцы, по словам Тимошенко, именно такие - сильные.

"Ваша вера - не тщетна! Следующий год - очень важный. Это год настоящих перемен. Я убеждена, что мы уже прожили самые тяжелые и сложные годы в истории нашей Независимости. Далее - непременно станет лучше. Мы, украинцы, заслужили право жить в мире и быть счастливыми. Весна победит, и сразу мы начнем строить новую, справедливую, успешную страну и новую достойную жизнь для каждого. Уже совсем скоро мы наведем порядок в собственном доме, построим ту желанную, богатую и красивую Украину, которой все мы с вами достойны", - говорится в сообщении.

Тимошенко предлагает начать новый год с единства, восстановления любви друг к другу.

"Нам очень этого не хватает. Пока каждый из нас сам по себе и против всех - нам страшно, мы ослаблены, мы одиноки. Когда мы едины - мы сильны и непобедимы. В единстве нас никогда и никому не одолеть. И еще одно... Давайте обязательно помнить каждый день и каждую минуту: что мы, украинцы, - лучшие в мире! Это даст нам ту непреодолимую силу, которая поможет пройти любые испытания, преодолеть любые препятствия и, главное, - восстановить мир. Я от всего сердца желаю: пусть придет счастье в наши дома, пусть снова воцарится мир и согласие, пусть исполнятся наши самые заветные мечты. Пусть помогает нам всем Господь! В новом году мы будем жить иначе! Я в это верю! С Новым годом и светлым Рождеством Христовым! Слава Украине!", - отметила Тимошенко.