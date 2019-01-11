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"Просто подякуйте": Тимошенко звернулась до українців

Новини » Політика    11.01.2019 - 12:03
"Просто подякуйте": Тимошенко звернулась до українців
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко закликала українців просто подякувати друзям і близьким

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропонує у всесвітній день "дякую" провести флешмоб і масово говорити слова подяки своїм рідним, близьким та друзям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тимошенко.

Так, Тимошенко запропонувала українцям відзначити міжнародний день "Дякую", просто сказавши "дякую".

"Просто подякуйте. Подякуйте друзям і близьким, подякуйте рідним, які піклуються про вас, хвилюються за вас, дбають. Подякуйте навіть і просто так, без причин і підстав. Дякувати завжди є за що!", - закликала Тимошенко.

На її думку, такі колективні "флешмоби" мають великий сенс, адже вони акумулюють добро, теплоту і любов у світі.

Вона також закликала добром долати ненависть та агресію.

"Не так давно вчені-нейропсихологи дійшли висновку: коли людина посміхається, навіть безпідставно, – в неї покращується настрій, коли дякує – стає щасливішою. У світі надто багато негативу, агресії, ненависті. Давайте протиставимо їм наше добро!", - зазначила Тимошенко.

&quot;Просто подякуйте&quot;: Тимошенко звернулась до українців

Нагадаємо, у своєму привітанні українців з Новим роком та Різдвом Тимошенко закликала українців вірити, "незважаючи на всі проблеми, незважаючи на всі ваші справедливі нарікання".

"Ваша віра - не марна! Наступний рік - дуже важливий. Це рік справжніх змін. Я переконана, що ми вже прожили найважчі й найскладніші роки в історії нашої Незалежності", - зазначала Тимошенко у своєму вітанні.

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