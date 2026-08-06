Не просто Яблучний Спас: що насправді святкує сьогодні ПЦУ й чим це важливо

Головне: Величне свято : 6 серпня віряни відзначають свято Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

: 6 серпня віряни відзначають свято Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Подія на горі Фавор : Господь явив апостолам славу Свого Божества та несотворене світло, щоб зміцнити їхню віру перед майбутніми стражданнями.

: Господь явив апостолам славу Свого Божества та несотворене світло, щоб зміцнити їхню віру перед майбутніми стражданнями. Духовний сенс : Преображення нагадує про шлях кожного християнина до духовного оновлення, очищення серця від гріха та уподібнення до Бога.

: Преображення нагадує про шлях кожного християнина до духовного оновлення, очищення серця від гріха та уподібнення до Бога. Народні традиції : цей день - відомий як Яблучний Спас через звичай освячувати у храмах перші плоди, проте у ПЦУ нагадують, що народні назви не повинні витісняти справжній зміст свята.

: цей день - відомий як Яблучний Спас через звичай освячувати у храмах перші плоди, проте у ПЦУ нагадують, що народні назви не повинні витісняти справжній зміст свята. Молитва онлайн: віряни, які не можуть відвідати храм особисто, можуть долучитися до богослужіння онлайн - зі Спасо-Преображенського собору в Києві, яке очолює Митрополит Епіфаній.

Про що нагадує вірянам свято 6 серпня

У ПЦУ нагадали, що сьогодні віряни відзначають свято Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

Воно нагадує людям про важливу євангельську подію, що відбулася незадовго перед голгофськими стражданнями Ісуса - "в останній рік його трирічного проповідування та в 33-й від народження його Пречистою Дівою".

Повідомляється, що сучасники та учні Христові були свідками численних чудес, які творив Господь.

"Але перед собою вони загалом бачили хоч і святу, але все-таки людину. Божество Ісуса Христа залишалося незбагненним навіть для апостолів", - визнали у ПЦУ.

Тож для того, щоб утвердити віру апостолів, Господь зробив обраних учнів (апостолів Петра, Якова та Іоана) свідками надзвичайної події на горі Фавор.

"Він преобразився перед ними, видимим чином показавши славу свого Божества, що він є не лише Син Людський, але і Син Божий", - додали у ПЦУ.

6 серпня ПЦУ святкує Преображення Господнє (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Українцям пояснили: видиме преображення полягало в тому, що обличчя Ісуса Христа та його одяг просяяли Божественним несотвореним світлом.

"Спаситель знав, що невдовзі йому належить звершити хресну жертву, віддати Себе на муки і ганебну смерть", - зауважили у ПЦУ.

Отже, "в той майбутній час приниження Сина Божого, коли перемога зла здаватиметься явною і нездоланною, учні мають згадати те, свідками чого вони були":

Божественну славу свого Учителя;

як його обличчя засяяло, наче сонце;

як його одяг став білим, наче Божественне світло;

як явились на горі двоє найбільших пророків старозавітного часу - Мойсей та Ілля - розмовляючи з Месією про його майбутні страждання;

як пролунав голос Небесного Отця: "Цей є Син Мій Улюблений, в Якому Моє благовоління; Його слухайте".

Отже, "явивши на горі Фавор Свою славу для трьох обраних учнів, Господь через їхнє свідчення відкрив цю славу також для кожного з нас".

Чим важливий цей день для кожного з українців

У ПЦУ зауважили, що подія на горі Фавор "більш повно явила апостолам, ким є Ісус Христос" - не тільки вчителем, пророком чи праведником, але Сином Божим, обіцяним Месією та Спасителем світу.

"Світло, яке засяяло від Христа на Фаворі, не було звичайним земним світлом. У ньому відкрилася Божа слава - невичерпна, вічна і несотворена", - нагадали вірянам.

Водночас у ПЦУ наголошують: "Преображення водночас відкриває нам і велику правду про людину".

"Наша природа, створена Богом, покликана не до духовної темряви, а до освячення і оновлення. Божа благодать здатна преображати людське життя, якщо ми відкриваємо їй своє серце", - пояснили українцям.

Тобто Преображення Господнє - не лише згадка про подію, яка відбулася на Фаворі.

Це, передусім, нагадування про шлях, яким покликаний йти кожен християнин:

підніматися над буденністю;

очищувати серце від гріха;

зростати у вірі, любові та добрих справах - дедалі більше уподібнюватися до Бога.

Чому Преображення називають Яблучний Спас

У народній традиції день Преображення Господнього відомий також як Яблучний Спас - через давній звичай освячувати в храмі в цей час перші достиглі плоди, зокрема яблука.

Так наші предки:

отримували благословення врожаю;

дякували Богові за чергові земні дари.

У прес-службі ПЦУ раніше пояснили, що цей благочестивий звичай вони перейняли разом із хрещенням та богослужбовим уставом Константинопольської Матері-Церкви.

Саме тому в день, який у народі називають "Спас" (на честь Спасителя), українці традиційно несуть до церков після Божественної літургії квіти, зілля, мед та перші садові плоди.

"Будучи обізнаними з народними традиціями, пам'ятаймо, що Спас - Спаситель наш Ісус Христос - Один, і не може бути "першим", "другим" чи "третім". І тим більше не може бути "медовим", "яблучним" чи "горіховим", - констатували у ПЦУ.

Насамкінець вірянам нагадали, що народні назви не повинні заміняти справжні імена церковних свят і витісняти їхній головний зміст - вшанування Господа Ісуса Христа.

Як долучитись до спільної молитви онлайн

Ті з вірян, які фізично не можуть долучитися до Божественної літургії в храмі, в день свята Преображення Господнього можуть стежити за нею віддалено - онлайн.

Очолює богослужіння у ставропігійному Спасо-Преображенському соборі Києва (на Теремках) предстоятель ПЦУ - Блаженнійший Митрополит Епіфаній.