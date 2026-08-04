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Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси 2026: що це за свята та як змінились їхні дати

11:12 04.08.2026 Вт
4 хв
Що насправді "ховається" за традицією освячення продуктів у храмах?
aimg Ірина Костенко
Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси 2026: що це за свята та як змінились їхні дати Спас - не лише про освячення букетів чи плодів (фото ілюстративне: Getty Images)
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Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси - не просто дні, коли віряни йдуть у храм, щоб освятити "дари Божі". Це - важливі свята, дати яких свого часу відчутно змінились.

Докладніше про походження "першого", "другого" й "третього" Спасів, традицію освячення в ці дні продуктів у храмах і точні дати свят у 2026 році (за новоюліанським церковним календарем), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Походження назв: три літні свята на честь Спасителя в народі звикли називати "першим", "другим" і "третім" Спасом, проте за змістом вони - абсолютно різні.
  • Позиція ПЦУ: ці свята присвячені нашому Спасителю - Господу Ісусу Христу, тож народні назви (з медом, яблуками чи горіхами) не мають затьмарювати істинних, головних сенсів.
  • Традиція освячення: принесення до храму меду чи плодів - символ подяки Богу за врожай та молитов за здоров'я тих, хто його виростив, а не просто "механічний обряд".
  • Зміна дат: через перехід на новоюліанський календар дати нерухомих свят змістилися на 13 днів назад, тепер Медовий Спас відзначають 1 серпня, Яблучний - 6 серпня, а Горіховий - 16 серпня.

Що таке Спас: чому є "перший", "другий" і "третій"

Впродовж серпня віряни ПЦУ вшановують низку великих релігійних дат, об'єднаних єдиною постаттю - Спасителя:

  • Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього;
  • Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа;
  • Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа.

Саме вони в народній традиції - "у побуті" - отримали ще й інші назви. "Перший", "другий" і "третій" Спаси.

Причому за своїм змістом ці свята абсолютно відрізняються один від одного.

Раніше у прес-службі ПЦУ нагадали українцям, що звичні для багатьох народні найменування цих днів (пов'язані з дарами природи на кшталт меду, яблук чи горіхів) не повинні затьмарювати "головного".

Що "всі вони присвячені нашому єдиному Спасителю Господу Ісусу Христу".

Через це й виникла свого часу загальна назва - Спас.

Варто зауважити також, що "перший", "другий" чи "третій" Спас - суто умовні назви зумовлені лише черговістю дат у церковному календарі.

Тобто між собою ці три православні свята не мають ані географічного, ані хронологічного зв'язку (хоча й прославляють єдиного Спасителя).

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Звідки взялась традиція освячення плодів у храмах

Звичай приносити до церкви мед і стиглі плоди нового врожаю (зокрема виноград, яблука чи горіхи) бере свій початок із давньої традиції дякувати Всевишньому за щедрі дари та благословення.

У ПЦУ пояснили, що під час молитви на освячення таких продуктів обов'язково "лунають прохання за здоров'я тих, хто працював коло них".

З огляду на це, вірянам радять дотримуватися важливих орієнтирів:

  • усвідомлювати, що кожен ресурс на нашій землі - "дар від Бога";
  • щиро висловлювати вдячність Господу "за всі його благодіяння";
  • не перетворювати свято на механічний обряд - не обмежувати його суто освяченням трав, меду чи плодів.

Крім того, у ПЦУ нагадали, що Спас - тобто Спаситель Господь наш Ісус Христос - "не може бути медовим, яблучним, горіховим, хлібним чи полотняним".

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Спаси 2026: як змінились дати свят, коли вони тепер

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли зі "старого" (юліанського) на "новий" (новоюліанський) церковний календар.

При цьому дати всіх "нерухомих" церковних свят змістилися на 13 днів назад. Така зміна торкнулась і літнього циклу Спасів (днів, присвячених Спасителю).

"Перший" - Медовий Спас (відомий також як Маковія чи Спас на воді) - це Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього.

Раніше свято припадало на 14 серпня, тож за чинним церковним календарем його відзначали в суботу, 1 серпня.

"Другий" - Яблучний Спас (або ж Святий Спас) - це Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

Раніше свято відзначали 19 серпня, тому за "новим" стилем воно припадає на четвер, 6 серпня.

Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси 2026: що це за свята та як змінились їхні датиЯблучний Спас припадає на 6 серпня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Третій" - Горіховий Спас (знаний у народі ще як Полотняний, Холодний або Хлібний) - це Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа.

Раніше цей день припадав на 29 серпня, отже за новоюліанським календарем українці будуть відзначати свято в неділю, 16 серпня.

Нагадаємо, раніше ПЦУ розповіла, що таке гріх - як не перетворити його на "смертний", та пояснила, як просити благословення у священника.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2026, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), Wikipedia.

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