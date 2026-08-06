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Не просто Яблочный Спас: что на самом деле празднует сегодня ПЦУ и чем это важно

10:04 06.08.2026 Чт
5 мин
Почему этот день не сводится лишь к освящению в храмах яблок или других плодов?
aimg Ирина Костенко
6 августа ПЦУ празднует Преображение Господне (кадр из видео: youtube.com/@pomisna-ocu)

Сегодня, 6 августа, Православная Церковь Украины отмечает важный праздник - Преображение Господне. Однако в народной традиции он известен также как Яблочный Спас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Главное:

  • Величественный праздник: 6 августа верующие отмечают праздник Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
  • Событие на горе Фавор: Господь явил апостолам славу Своего Божества и несотворенный свет, чтобы укрепить их веру перед грядущими страданиями.
  • Духовный смысл: Преображение напоминает о пути каждого христианина к духовному обновлению, очищению сердца от греха и уподоблению Богу.
  • Народные традиции: этот день - известен как Яблочный Спас из-за обычая освящать в храмах первые плоды, однако в ПЦУ напоминают, что народные названия не должны вытеснять истинный смысл праздника.
  • Молитва онлайн: верующие, которые не могут посетить храм лично, могут присоединиться к богослужению онлайн - из Спасо-Преображенского собора в Киеве, которое возглавляет Митрополит Епифаний.

О чем напоминает верующим праздник 6 августа

В ПЦУ напомнили, что сегодня верующие отмечают праздник Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Он напоминает людям о важном евангельском событии, которое произошло незадолго перед голгофскими страданиями Иисуса - "в последний год его трехлетней проповеди и в 33-й от рождения его Пречистой Девой".

Сообщается, что современники и ученики Христовы были свидетелями многих чудес, которые творил Господь.

"Но перед собой они в целом видели хоть и святого, но все-таки человека. Божество Иисуса Христа оставалось непостижимым даже для апостолов", - признали в ПЦУ.

Для того, чтобы утвердить веру апостолов, Господь сделал избранных учеников (апостолов Петра, Якова и Иоанна) свидетелями чрезвычайного события на горе Фавор.

"Он преобразился перед ними, видимым образом показав славу своего Божества, что он не только Сын Человеческий, но и Сын Божий", - добавили в ПЦУ.

6 августа ПЦУ празднует Преображение Господне (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Украинцам объяснили: видимое преображение заключалось в том, что лицо Иисуса Христа и его одежда просияли Божественным несотворенным светом.

"Спаситель знал, что вскоре ему предстоит совершить крестную жертву, отдать Себя на мучения и позорную смерть", - отметили в ПЦУ.

Следовательно, "в то будущее время унижение Сына Божия, когда победа зла будет казаться явной и непреодолимой, ученики должны вспомнить то, свидетелями чего они были":

  • Божественную славу своего Учителя;
  • как его лицо засияло, как солнце;
  • как его одежда стала белой, как Божественный свет;
  • как явились на горе два величайших пророка ветхозаветного времени - Моисей и Илья - беседуя с Мессией о его будущих страданиях;
  • как прозвучал голос Небесного Отца: "Это есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".

Таким образом, "явив на горе Фавор Свою славу для трех избранных учеников, Господь через их свидетельство открыл эту славу также каждому из нас".

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Чем важен этот день для каждого из украинцев

В ПЦУ отметили, что событие на горе Фавор "более полно явило апостолам, кем является Иисус Христос" - не только учителем, пророком или праведником, но Сыном Божьим, обещанным Мессией и Спасителем мира.

"Свет, засиявший от Христа на Фаворе, не был обычным земным светом. В нем открылась Божья слава - неисчерпаемая, вечная и несотворенная", - напомнили верующим.

В то же время в ПЦУ отмечают: "Преображение одновременно открывает нам и великую правду о человеке".

"Наша природа, созданная Богом, призвана не к духовной тьме, а к освящению и обновлению. Божья благодать способна преображать человеческую жизнь, если мы открываем ей свое сердце", - объяснили украинцам.

То есть Преображение Господне - не только напоминание о произошедшем на Фаворе.

Это, прежде всего, напоминание о пути, по которому призван идти каждый христианин:

  • подниматься над обыденностью;
  • очищать сердце от греха;
  • возрастать в вере, любви и добрых делах - все больше уподобляться Богу.
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Почему Преображение называют Яблочный Спас

В народной традиции день Преображения Господня известен также как Яблочный Спас - из-за давнего обычая освящать в храме в это время первые созревшие плоды, в частности яблоки.

Так наши предки:

  • получали благословение урожая;
  • благодарили Бога за очередные земные дары.

В пресс-службе ПЦУ ранее объяснили, что этот благочестивый обычай они приняли вместе с крещением и богослужебным уставом Константинопольской Матери-Церкви.

Именно поэтому в день, который в народе называют "Спас" (в честь Спасителя), украинцы традиционно несут в церкви после Божественной литургии цветы, зелье, мед и первые садовые плоды.

"Будучи осведомленными о народных традициях, помним, что Спас - Спаситель наш Иисус Христос - Один, и не может быть "первым", "вторым" или "третьим". И тем более не может быть "медовым", "яблочным" или "ореховым", - констатировали в ПЦУ.

В заключение верующим напомнили, что народные названия не должны заменять настоящие имена церковных праздников и вытеснять их главное содержание - чествование Господа Иисуса Христа.

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Как присоединиться к общей молитве онлайн

Те из верующих, которые физически не могут приобщиться к Божественной литургии в храме, в день праздника Преображения Господня могут следить за ней удаленно - онлайн.

Возглавляет богослужение в ставропигиальном Спасо-Преображенском соборе Киева (на Теремках) предстоятель ПЦУ - Блаженнейший Митрополит Эпифаний.

Напомним, ранее ПЦУ рассказала, что такое грех - как не превратить его в "смертный".

Кроме того, мы объясняли, как правильно просить благословения у священника и почитать иконы в храмах ПЦУ (чего делать не стоит).

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