Не просто Яблочный Спас: что на самом деле празднует сегодня ПЦУ и чем это важно

Сегодня, 6 августа, Православная Церковь Украины отмечает важный праздник - Преображение Господне. Однако в народной традиции он известен также как Яблочный Спас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Главное:
В ПЦУ напомнили, что сегодня верующие отмечают праздник Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Он напоминает людям о важном евангельском событии, которое произошло незадолго перед голгофскими страданиями Иисуса - "в последний год его трехлетней проповеди и в 33-й от рождения его Пречистой Девой".
Сообщается, что современники и ученики Христовы были свидетелями многих чудес, которые творил Господь.
"Но перед собой они в целом видели хоть и святого, но все-таки человека. Божество Иисуса Христа оставалось непостижимым даже для апостолов", - признали в ПЦУ.
Для того, чтобы утвердить веру апостолов, Господь сделал избранных учеников (апостолов Петра, Якова и Иоанна) свидетелями чрезвычайного события на горе Фавор.
"Он преобразился перед ними, видимым образом показав славу своего Божества, что он не только Сын Человеческий, но и Сын Божий", - добавили в ПЦУ.
Украинцам объяснили: видимое преображение заключалось в том, что лицо Иисуса Христа и его одежда просияли Божественным несотворенным светом.
"Спаситель знал, что вскоре ему предстоит совершить крестную жертву, отдать Себя на мучения и позорную смерть", - отметили в ПЦУ.
Следовательно, "в то будущее время унижение Сына Божия, когда победа зла будет казаться явной и непреодолимой, ученики должны вспомнить то, свидетелями чего они были":
Таким образом, "явив на горе Фавор Свою славу для трех избранных учеников, Господь через их свидетельство открыл эту славу также каждому из нас".
В ПЦУ отметили, что событие на горе Фавор "более полно явило апостолам, кем является Иисус Христос" - не только учителем, пророком или праведником, но Сыном Божьим, обещанным Мессией и Спасителем мира.
"Свет, засиявший от Христа на Фаворе, не был обычным земным светом. В нем открылась Божья слава - неисчерпаемая, вечная и несотворенная", - напомнили верующим.
В то же время в ПЦУ отмечают: "Преображение одновременно открывает нам и великую правду о человеке".
"Наша природа, созданная Богом, призвана не к духовной тьме, а к освящению и обновлению. Божья благодать способна преображать человеческую жизнь, если мы открываем ей свое сердце", - объяснили украинцам.
То есть Преображение Господне - не только напоминание о произошедшем на Фаворе.
Это, прежде всего, напоминание о пути, по которому призван идти каждый христианин:
В народной традиции день Преображения Господня известен также как Яблочный Спас - из-за давнего обычая освящать в храме в это время первые созревшие плоды, в частности яблоки.
Так наши предки:
В пресс-службе ПЦУ ранее объяснили, что этот благочестивый обычай они приняли вместе с крещением и богослужебным уставом Константинопольской Матери-Церкви.
Именно поэтому в день, который в народе называют "Спас" (в честь Спасителя), украинцы традиционно несут в церкви после Божественной литургии цветы, зелье, мед и первые садовые плоды.
"Будучи осведомленными о народных традициях, помним, что Спас - Спаситель наш Иисус Христос - Один, и не может быть "первым", "вторым" или "третьим". И тем более не может быть "медовым", "яблочным" или "ореховым", - констатировали в ПЦУ.
В заключение верующим напомнили, что народные названия не должны заменять настоящие имена церковных праздников и вытеснять их главное содержание - чествование Господа Иисуса Христа.
Те из верующих, которые физически не могут приобщиться к Божественной литургии в храме, в день праздника Преображения Господня могут следить за ней удаленно - онлайн.
Возглавляет богослужение в ставропигиальном Спасо-Преображенском соборе Киева (на Теремках) предстоятель ПЦУ - Блаженнейший Митрополит Эпифаний.
Напомним, ранее ПЦУ рассказала, что такое грех - как не превратить его в "смертный".
Кроме того, мы объясняли, как правильно просить благословения у священника и почитать иконы в храмах ПЦУ (чего делать не стоит).
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