Не просто Яблочный Спас: что на самом деле празднует сегодня ПЦУ и чем это важно

Главное: Величественный праздник : 6 августа верующие отмечают праздник Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

: 6 августа верующие отмечают праздник Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Событие на горе Фавор : Господь явил апостолам славу Своего Божества и несотворенный свет, чтобы укрепить их веру перед грядущими страданиями.

: Господь явил апостолам славу Своего Божества и несотворенный свет, чтобы укрепить их веру перед грядущими страданиями. Духовный смысл : Преображение напоминает о пути каждого христианина к духовному обновлению, очищению сердца от греха и уподоблению Богу.

: Преображение напоминает о пути каждого христианина к духовному обновлению, очищению сердца от греха и уподоблению Богу. Народные традиции : этот день - известен как Яблочный Спас из-за обычая освящать в храмах первые плоды, однако в ПЦУ напоминают, что народные названия не должны вытеснять истинный смысл праздника.

: этот день - известен как Яблочный Спас из-за обычая освящать в храмах первые плоды, однако в ПЦУ напоминают, что народные названия не должны вытеснять истинный смысл праздника. Молитва онлайн: верующие, которые не могут посетить храм лично, могут присоединиться к богослужению онлайн - из Спасо-Преображенского собора в Киеве, которое возглавляет Митрополит Епифаний.

О чем напоминает верующим праздник 6 августа

В ПЦУ напомнили, что сегодня верующие отмечают праздник Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Он напоминает людям о важном евангельском событии, которое произошло незадолго перед голгофскими страданиями Иисуса - "в последний год его трехлетней проповеди и в 33-й от рождения его Пречистой Девой".

Сообщается, что современники и ученики Христовы были свидетелями многих чудес, которые творил Господь.

"Но перед собой они в целом видели хоть и святого, но все-таки человека. Божество Иисуса Христа оставалось непостижимым даже для апостолов", - признали в ПЦУ.

Для того, чтобы утвердить веру апостолов, Господь сделал избранных учеников (апостолов Петра, Якова и Иоанна) свидетелями чрезвычайного события на горе Фавор.

"Он преобразился перед ними, видимым образом показав славу своего Божества, что он не только Сын Человеческий, но и Сын Божий", - добавили в ПЦУ.

6 августа ПЦУ празднует Преображение Господне (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Украинцам объяснили: видимое преображение заключалось в том, что лицо Иисуса Христа и его одежда просияли Божественным несотворенным светом.

"Спаситель знал, что вскоре ему предстоит совершить крестную жертву, отдать Себя на мучения и позорную смерть", - отметили в ПЦУ.

Следовательно, "в то будущее время унижение Сына Божия, когда победа зла будет казаться явной и непреодолимой, ученики должны вспомнить то, свидетелями чего они были":

Божественную славу своего Учителя;

как его лицо засияло, как солнце;

как его одежда стала белой, как Божественный свет;

как явились на горе два величайших пророка ветхозаветного времени - Моисей и Илья - беседуя с Мессией о его будущих страданиях;

как прозвучал голос Небесного Отца: "Это есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".

Таким образом, "явив на горе Фавор Свою славу для трех избранных учеников, Господь через их свидетельство открыл эту славу также каждому из нас".

Чем важен этот день для каждого из украинцев

В ПЦУ отметили, что событие на горе Фавор "более полно явило апостолам, кем является Иисус Христос" - не только учителем, пророком или праведником, но Сыном Божьим, обещанным Мессией и Спасителем мира.

"Свет, засиявший от Христа на Фаворе, не был обычным земным светом. В нем открылась Божья слава - неисчерпаемая, вечная и несотворенная", - напомнили верующим.

В то же время в ПЦУ отмечают: "Преображение одновременно открывает нам и великую правду о человеке".

"Наша природа, созданная Богом, призвана не к духовной тьме, а к освящению и обновлению. Божья благодать способна преображать человеческую жизнь, если мы открываем ей свое сердце", - объяснили украинцам.

То есть Преображение Господне - не только напоминание о произошедшем на Фаворе.

Это, прежде всего, напоминание о пути, по которому призван идти каждый христианин:

подниматься над обыденностью;

очищать сердце от греха;

возрастать в вере, любви и добрых делах - все больше уподобляться Богу.

Почему Преображение называют Яблочный Спас

В народной традиции день Преображения Господня известен также как Яблочный Спас - из-за давнего обычая освящать в храме в это время первые созревшие плоды, в частности яблоки.

Так наши предки:

получали благословение урожая;

благодарили Бога за очередные земные дары.

В пресс-службе ПЦУ ранее объяснили, что этот благочестивый обычай они приняли вместе с крещением и богослужебным уставом Константинопольской Матери-Церкви.

Именно поэтому в день, который в народе называют "Спас" (в честь Спасителя), украинцы традиционно несут в церкви после Божественной литургии цветы, зелье, мед и первые садовые плоды.

"Будучи осведомленными о народных традициях, помним, что Спас - Спаситель наш Иисус Христос - Один, и не может быть "первым", "вторым" или "третьим". И тем более не может быть "медовым", "яблочным" или "ореховым", - констатировали в ПЦУ.

В заключение верующим напомнили, что народные названия не должны заменять настоящие имена церковных праздников и вытеснять их главное содержание - чествование Господа Иисуса Христа.

Как присоединиться к общей молитве онлайн

Те из верующих, которые физически не могут приобщиться к Божественной литургии в храме, в день праздника Преображения Господня могут следить за ней удаленно - онлайн.

Возглавляет богослужение в ставропигиальном Спасо-Преображенском соборе Киева (на Теремках) предстоятель ПЦУ - Блаженнейший Митрополит Эпифаний.