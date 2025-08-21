"Просто бажання вбивати": в ЦПД назвали справжню причину нічних атак Росії

Ракети й "Шахеди" знову атакували українські міста. У ЦПД кажуть, що військового сенсу в атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.
Коваленко жорстко прокоментував нові російські атаки по українських містах. За його словами, удари знову були безглуздими з воєнної точки зору.
"Знову максимально тупа атака росіян ракетами і "Шахедами" по багатьох містах: Львів, Рівне, Луцьк, Мукачево і не тільки", - наголосив він.
Коваленко пояснив, що такі обстріли не впливають ані на фронт, ані на тил України.
"Війну Росія не виграє, тил не зламає, на поле бою це не вплине. Просто бажання вбивати і кошмарити цивільних. Втім, знову ж таки, це не вплине на війну ніяк", - написав керівник ЦПД.
Водночас він зазначив, що оточення Путіна регулярно підсовує йому вигідні для себе доповіді.
"Різні Патрушеви, Герасимови постійно приносять Путіну папери, що Україна "скоро впаде", і він дає добро та затягує війну, ухиляючись від вирішення питання з її завершенням", - акцентує Коваленко.
Коваленко переконаний, що диктатора можна зупинити лише шляхом посилення міжнародного тиску.
"Звичайно, Путіна потрібно дотискати. Бо його поведінка коригується виключно через тиск. Трамп вже звузив його поле для маневру, потрібно ще попрацювати. Інакше ось такі тупі удари продовжаться", - підсумував керівник ЦПД.
У ніч на 21 серпня Росія здійснила комбіновану атаку по кількох областях України, використавши ракети та ударні безпілотники.
Найбільшого удару зазнало Закарпаття: дві ракети типу "Калібр" влучили по заводу американської компанії з виробництва побутової техніки у Мукачеві. Постраждали 15 людей, усіх доставили до лікарень. Двоє з них перебувають у критичному стані, решта - з травмами середньої тяжкості.
Не менш напруженою була ніч у Львові та області. Тут ворог поєднав удари дронами-камікадзе та крилатими ракетами. У місті загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Унаслідок вибухів пошкоджені десятки житлових будинків.
Двічі під обстріли потрапило Запоріжжя. Вибухова хвиля вибила шибки у будинках, також зафіксовані пошкодження на кількох промислових об’єктах. Комунальні служби працюють на місцях ударів.
Крім того, атаки зафіксовані у Хмельницькій, Волинській та Черкаській областях. Попередньо - без постраждалих.