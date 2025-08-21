"Просто бажання вбивати": в ЦПД назвали справжню причину нічних атак Росії

Коваленко жорстко прокоментував нові російські атаки по українських містах. За його словами, удари знову були безглуздими з воєнної точки зору.

"Знову максимально тупа атака росіян ракетами і "Шахедами" по багатьох містах: Львів, Рівне, Луцьк, Мукачево і не тільки", - наголосив він.

Коваленко пояснив, що такі обстріли не впливають ані на фронт, ані на тил України.

"Війну Росія не виграє, тил не зламає, на поле бою це не вплине. Просто бажання вбивати і кошмарити цивільних. Втім, знову ж таки, це не вплине на війну ніяк", - написав керівник ЦПД.

Водночас він зазначив, що оточення Путіна регулярно підсовує йому вигідні для себе доповіді.

"Різні Патрушеви, Герасимови постійно приносять Путіну папери, що Україна "скоро впаде", і він дає добро та затягує війну, ухиляючись від вирішення питання з її завершенням", - акцентує Коваленко.

Коваленко переконаний, що диктатора можна зупинити лише шляхом посилення міжнародного тиску.

"Звичайно, Путіна потрібно дотискати. Бо його поведінка коригується виключно через тиск. Трамп вже звузив його поле для маневру, потрібно ще попрацювати. Інакше ось такі тупі удари продовжаться", - підсумував керівник ЦПД.