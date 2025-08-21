Руйнування і пожежі: з'явились кадри наслідків комбінованої атаки на Львів

Сьогодні під ранок, 21 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Удари зафіксовані одразу в кількох районах міста на різних локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Фото: рятувальники показали кадри після ударів по Львову (t.me/dsns_telegram)

В ДСНС також показали кадри наслідків масованої атаки по Львову.

На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.

"На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо відомо про двох постраждалих", - зазначили у ДСНС.

Як проінформували рятувальники, влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби.

Атака на Львів 21 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи у Львові.

Російські військові здійснили масовану атаку України "Шахедами" та ракетами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє отримали травми. Також пошкоджені десятки будинків.

Більше про масований комбінований удар РФ 21 серпня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.