Руйнування і пожежі: з'явились кадри наслідків комбінованої атаки на Львів

Львів, Четвер 21 серпня 2025 08:55
UA EN RU
Руйнування і пожежі: з'явились кадри наслідків комбінованої атаки на Львів Фото: рятувальники показали кадри після ударів по Львову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні під ранок, 21 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Удари зафіксовані одразу в кількох районах міста на різних локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Як проінформували рятувальники, влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби.

"На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо відомо про двох постраждалих", - зазначили у ДСНС.

На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.

В ДСНС також показали кадри наслідків масованої атаки по Львову.

Фото: рятувальники показали кадри після ударів по Львову (t.me/dsns_telegram)

Атака на Львів 21 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи у Львові.

Російські військові здійснили масовану атаку України "Шахедами" та ракетами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє отримали травми. Також пошкоджені десятки будинків.

Більше про масований комбінований удар РФ 21 серпня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

