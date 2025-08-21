"Просто желание убивать": в ЦПД назвали истинную причину ночных атак России

Коваленко жестко прокомментировал новые российские атаки по украинским городам. По его словам, удары снова были бессмысленными с военной точки зрения.

"Опять максимально тупая атака россиян ракетами и "Шахедами" по многим городам: Львов, Ровно, Луцк, Мукачево и не только", - подчеркнул он.

Коваленко пояснил, что такие обстрелы не влияют ни на фронт, ни на тыл Украины.

"Войну Россия не выиграет, тыл не сломает, на поле боя это не повлияет. Просто желание убивать и кошмарить гражданских. Впрочем, опять же, это не повлияет на войну никак", - написал руководитель ЦПД.

В то же время он отметил, что окружение Путина регулярно подсовывает ему выгодные для себя доклады.

"Различные Патрушевы, Герасимовы постоянно приносят Путину бумаги, что Украина "скоро упадет", и он дает добро и затягивает войну, уклоняясь от решения вопроса с ее завершением", - акцентирует Коваленко.

Коваленко убежден, что диктатора можно остановить только путем усиления международного давления.

"Конечно, Путина нужно дожимать. Потому что его поведение корректируется исключительно через давление. Трамп уже сузил его поле для маневра, нужно еще поработать. Иначе вот такие тупые удары продолжатся", - подытожил руководитель ЦПД.