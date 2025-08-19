Просте бананове морозиво вдома без вершків: готується за 10 хвилин

Бананове морозиво - найпростіший десерт, який можна приготувати в домашніх умовах. Ви можете урізноманітнити його, додавши в рецепт улюблені інгредієнти чи інші заморожені фрукти.

Як приготувати надзвичайно просте морозиво вдома, розповідає РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Смачна кухня з Наталією Данилюк.

Інгредієнти для морозива

Банани 2-3шт

Молоко 100 мл

Покроковий рецепт приготування

Спершу вам треба заморозити банани. Для цього очистіть фрукти та поріжте їх на кружальця. Викладіть їх на тарілку чи дощечку та відправте до морозильної камери. Вони мають там постояти годину чи дві.

В чашу блендера помістіть банани та налийте 100 мілілітрів молока. Подрібніть. У вас має вийти однорідна маса. Ваше морозиво готове!

Рекомендації для приготування

Для десерту вибирайте самі спілі банани. Вони солодші, ніж недозрілі та можна зовсім обійтися без підсолоджувачів в готовому десерті.

Перш, ніж приступати до готування, банани необхідно заморозити - це головна умова.

Якщо після заморозки порізані банани злипнуться, опустіть їх на пару секунд в гарячу воду - і ви без клопоту відокремите кружечки банана один від одного.