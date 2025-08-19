Простое банановое мороженое дома без сливок: готовится за 10 минут
Банановое мороженое - самый простой десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Вы можете разнообразить его, добавив в рецепт любимые ингредиенты или другие замороженные фрукты.
Ингредиенты для мороженого
- Бананы 2-3шт
- Молоко 100 мл
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала вам надо заморозить бананы. Для этого очистите фрукты и порежьте их на кружочки. Выложите их на тарелку или дощечку и отправьте в морозильную камеру. Они должны там постоять час или два.
В чашу блендера поместите бананы и налейте 100 миллилитров молока. Измельчите. У вас должна получиться однородная масса. Ваше мороженое готово!
Рекомендации для приготовления
Для десерта выбирайте самые спелые бананы. Они слаще, чем недозрелые и можно вовсе обойтись без подсластителей в готовом десерте.
Прежде, чем приступать к готовке, бананы необходимо заморозить - это главное условие.
Если после заморозки порезанные бананы слипнутся, опустите их на пару секунд в горячую воду - и вы без хлопот отделите кружочки банана друг от друга.
