Простое банановое мороженое дома без сливок: готовится за 10 минут

Банановое мороженое - самый простой десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Вы можете разнообразить его, добавив в рецепт любимые ингредиенты или другие замороженные фрукты.

Как приготовить необычайно простое мороженое дома, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Смачна кухня с Натальей Данилюк.

Ингредиенты для мороженого

Бананы 2-3шт

Молоко 100 мл

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала вам надо заморозить бананы. Для этого очистите фрукты и порежьте их на кружочки. Выложите их на тарелку или дощечку и отправьте в морозильную камеру. Они должны там постоять час или два.

В чашу блендера поместите бананы и налейте 100 миллилитров молока. Измельчите. У вас должна получиться однородная масса. Ваше мороженое готово!

Рекомендации для приготовления

Для десерта выбирайте самые спелые бананы. Они слаще, чем недозрелые и можно вовсе обойтись без подсластителей в готовом десерте.

Прежде, чем приступать к готовке, бананы необходимо заморозить - это главное условие.

Если после заморозки порезанные бананы слипнутся, опустите их на пару секунд в горячую воду - и вы без хлопот отделите кружочки банана друг от друга.