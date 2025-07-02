Проста вправа, яка може передбачити ваше довголіття: як її зробити

Хочете дізнатися, скільки років ви ще зможете прожити? Для цього не потрібні складні медичні обстеження чи дорогі тести. Достатньо простої вправи, яку кожен може виконати вдома.

Який рух покаже ваші фізичні можливості, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Яка вправа прогнозує довголіття?

Нещодавнє дослідження, опубліковане 18 червня цього року в Європейському журналі превентивної кардіології (European Journal of Preventive Cardiology), доводить: легкість, з якою людина може сісти на підлогу і піднятися на ноги, використовуючи якомога менше підтримки, говорить про те, як довго вона проживе.

Дослідники виявили, що дорослі, які успішно пройшли цей тест, мали значно менше шансів померти від природних або серцево-судинних причин протягом 12 років спостереження, ніж ті, хто показав найгірші результати.

Цей тест – не просто новий модний тренд. За словами науковців, він вимірює одразу кілька ключових компонентів неаеробного фітнесу, включаючи м'язову силу або потужність, гнучкість, рівновагу та склад тіла, при цьому не потребуючи жодного обладнання. Це дослідження доповнює дані 2012 року, які вже показували зв'язок між результатами такого тесту та загальною смертністю.

Як провести тест і оцінити свої бали?

Щоб отримати максимальні 10 балів за вправу, вам потрібно:

Сісти на підлогу та встати якомога плавніше, не використовуючи рук , передпліч, колін або бокових частин ніг для опори.

, передпліч, колін або бокових частин ніг для опори. Залишатися в рівновазі протягом усього виконання.

Система нарахування балів:

За кожну опору (нога, рука, стіна), яку ви використали, щоб сісти або встати, віднімається 1 бал .

Якщо ви виконуєте вправу нестабільно або втрачаєте рівновагу, віднімається 0,5 бала .

5 балів дається за перехід у положення сидячи і 5 балів – за підйом.

Якщо ви не можете виконати завдання без сторонньої допомоги (наприклад, столу, стіни чи іншої людини), ви отримуєте 0 балів.

Результати дослідження вражають

Дослідники проаналізували дані 4282 осіб віком від 46 до 75 років (68% чоловіків), які пройшли тест на підйом з положення сидячи в рамках добровільної оцінки фізичної форми між 1998 та 2023 роками. Жоден з учасників не мав фізичних обмежень для участі.

Протягом 12 років спостереження померло 665 учасників (15,5%) з природних причин.

Серед тих, хто набрав 10 балів у тесті, померло лише 3,7% .

Серед учасників, хто набрав 8 балів , померли 11,1% .

А ось серед тих, хто отримав найнижчі бали (0-4) за тест, померли жахливі 42,1%!

Аналіз, який враховував вік, стать, індекс маси тіла та клінічні змінні, показав: люди, які набрали найнижчі бали, у 3,8 раза частіше помирали від природних причин і у шість разів частіше – від серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто набрав найвищі бали.

Чому неаеробний фітнес такий важливий?

Це дослідження вкотре підкреслює зростаюче визнання ролі неаеробного фітнесу для здоров'я. Нові програми кардіологічної реабілітації акцентують увагу на важливості силових тренувань та фізичної активності на додаток до аеробних вправ, які традиційно були у центрі уваги.

"Недостатньо ходити на плавання декілька разів на тиждень, потрібно додавати й силові тренування принаймні двічі на тиждень. Це так само важливо, щоб підтримувати здоров'я," - зазначають фахівці.

Підйом з сидячого положення є динамічною вправою на силу і рівновагу. Труднощі у її виконанні можуть свідчити про погіршення загального стану здоров'я.