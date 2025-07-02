Простое упражнение, которое может предсказать ваше долголетие: как его сделать

Хотите узнать, сколько лет вы еще сможете прожить? Для этого не нужны сложные медицинские обследования или дорогие тесты. Достаточно простого упражнения, которое каждый может выполнить дома.

Какое движение покажет ваши физические возможности, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Какое упражнение прогнозирует долголетие?

Недавнее исследование, опубликованное 18 июня этого года в Европейском журнале превентивной кардиологии (European Journal of Preventive Cardiology), доказывает: легкость, с которой человек может сесть на пол и подняться на ноги, используя как можно меньше поддержки, говорит о том, как долго он проживет.

Исследователи обнаружили, что взрослые, которые успешно прошли этот тест, имели значительно меньше шансов умереть от естественных или сердечно-сосудистых причин в течение 12 лет наблюдения, чем те, кто показал худшие результаты.

Этот тест - не просто новый модный тренд. По словам ученых, он измеряет сразу несколько ключевых компонентов неаэробного фитнеса, включая мышечную силу или мощность, гибкость, равновесие и состав тела, при этом не требуя никакого оборудования. Это исследование дополняет данные 2012 года, которые уже показывали связь между результатами такого теста и общей смертностью.

Как провести тест и оценить свои баллы?

Чтобы получить максимальные 10 баллов за упражнение, вам нужно:

Сесть на пол и встать как можно плавнее, не используя рук , предплечий, коленей или боковых частей ног для опоры.

, предплечий, коленей или боковых частей ног для опоры. Оставаться в равновесии на протяжении всего выполнения.

Система начисления баллов:

За каждую опору (нога, рука, стена), которую вы использовали, чтобы сесть или встать, вычитается 1 балл .

Если вы выполняете упражнение нестабильно или теряете равновесие, вычитается 0,5 балла .

5 баллов дается за переход в положение сидя и 5 баллов - за подъем.

Если вы не можете выполнить задание без посторонней помощи (например, стола, стены или другого человека), вы получаете 0 баллов.

Результаты исследования впечатляют

Исследователи проанализировали данные 4282 человек в возрасте от 46 до 75 лет (68% мужчин), которые прошли тест на подъем из положения сидя в рамках добровольной оценки физической формы между 1998 и 2023 годами. Ни один из участников не имел физических ограничений для участия.

В течение 12 лет наблюдения умерло 665 участников (15,5%) по естественным причинам.

Среди тех, кто набрал 10 баллов в тесте, умерло лишь 3,7% .

Среди участников, кто набрал 8 баллов , умерли 11,1% .

А вот среди тех, кто получил самые низкие баллы (0-4) за тест, умерли ужасные 42,1%!

Анализ, который учитывал возраст, пол, индекс массы тела и клинические переменные, показал: люди, набравшие самые низкие баллы, в 3,8 раза чаще умирали от естественных причин и в шесть раз чаще - от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто набрал самые высокие баллы.

Почему неаэробный фитнес так важен?

Это исследование в очередной раз подчеркивает растущее признание роли неаэробного фитнеса для здоровья. Новые программы кардиологической реабилитации акцентируют внимание на важности силовых тренировок и физической активности в дополнение к аэробным упражнениям, которые традиционно были в центре внимания.

"Недостаточно ходить на плавание несколько раз в неделю, нужно добавлять и силовые тренировки по крайней мере дважды в неделю. Это так же важно, чтобы поддерживать здоровье", - отмечают специалисты.

Подъем из сидячего положения является динамическим упражнением на силу и равновесие. Трудности в его выполнении могут свидетельствовать об ухудшении общего состояния здоровья.