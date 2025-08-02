"Просочування" та диверсії: Сирський пояснив тактику росіян у Покровську

За словами Сирського, зараз найскладніша ситуація спостерігається на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Росіяни намагаються штурмувати ключові агломерації, шукають в обороні вразливі місця.

"При цьому росіяни вдаються до тактики “тотального просочування” із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються", - розповів генерал.

Сирський додав, що для протидії диверсійно-розвідувальним та малим піхотним групам росіян створено та застосовуються протидиверсійні резерви. Їхнє завдання - пошук та винищення російських ДРГ.

Окрім питання боротьби з малими групами російської піхоти, з командирами на місцях головком ЗСУ обговорив питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів.

"Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною. З’ясував інші проблемні питання. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач та вирішення на місці проблемних питань", - додав Сирський.