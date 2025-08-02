"Просачивание" и диверсии: Сырский объяснил тактику россиян в Покровске

По словам Сырского, сейчас самая сложная ситуация наблюдается на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Россияне пытаются штурмовать ключевые агломерации, ищут в обороне уязвимые места.

"При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются", - рассказал генерал.

Сырский добавил, что для противодействия диверсионно-разведывательным и малым пехотным группам россиян созданы и применяются противодиверсионные резервы. Их задача - поиск и уничтожение российских ДРГ.

Кроме вопроса борьбы с малыми группами российской пехоты, с командирами на местах главком ВСУ обсудил вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидронових тоннелей.

"Такая работа ведется, однако должна быть более активной, широкой и комплексной. Выяснил другие проблемные вопросы. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач и решения на месте проблемных вопросов", - добавил Сырский.