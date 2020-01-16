Прослушка Гончарука и отставка правительства РФ: новости за 15 января

В сети обнародовали запись прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство РФ уходит в отставку, в США опубликовали переписку партнера Джулиани с украинскими топ-чиновниками. Подробнее о том, что произошло в среду, 15 января, - в материале РБК-Украина.

"Полный профан в экономике": в сеть слили запись прослушки Гончарука

В сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и замглавы Национального банка Украины Екатерины Рожковой.

На одном из совещаний в конце 2019 года (озвучивается дата - 16 декабря), где присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова, а также замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.

Российское правительство уходит в отставку в полном составе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию объявил об отставке правительства. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что заявление об отставке Медведев сделал на встрече Путина с российским кабинетом министров. По его словам, изменения в Конституцию, ранее анонсированные президентом России, "внесут существенные изменения в баланс власти".

Авиакатастрофа МАУ: Иран игнорирует запросы Украины и отменил приезд эксперта

Иран в рамках расследовании авиакатастрофы самолета МАУ отменил запланированный на 15 января приезд своего эксперта в Украину. Об этом сообщила представитель Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает корреспондент РБК-Украина.

Она также добавила, что украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирана с просьбой предоставить доступ к черным ящикам, однако ответа до сих пор нет.

Полиция задержала еще одного вероятного причастного к убийству Окуевой

Правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Следствие.Инфо”.

Отмечается, что имя задержанного - Андрей Кравченко. Задержание произошло сегодня утром, 15 января, неподалеку от его дома. Пока неизвестно, объявили ли ему подозрение.

В США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал новые документы в деле об импичменте президента Дональда Трампа, в частности переписку с украинскими топ-чиновниками.

В опубликованной переписке на тот момент генпрокурор Юрий Луценко подталкивает Парнаса повлиять на увольнение посла США Мари Йованович в обмен на расследование против бывшего вице-президента США Джо Байден. Также Луценко утверждал, что у него успешно движется дело Злочевского.

Кроме того, опубликована переписка Парнаса с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, помощниками президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком, а также главой СБУ Иваном Бакановым.

Кабмин предложил частичную приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты"

Кабинет министров утвердил перечень государственных предприятий, которые предлагается запретить к приватизации. Перечень предприятий содержится в приложениях к проекту закона, текст которого есть в распоряжении РБК-Украина. В приложение 1 вошли 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть меньше 50%+1 акция. Среди них такие компании, как НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО "Украинская железная дорога", АО "Укрпошта".

Таким образом, законопроектом предлагается разрешить продажу 49% акций этих предприятий.

Убийство в Каховке: полицейскому сообщили о подозрении в сокрытии преступления

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции в сокрытии резонансного убийства в Каховке (ч. 1 ст. 396 УКУ). Следствием установлено, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего мужчины.

Напомним, 1 января в Каховке мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. Нападающий находился в компании правоохранителей. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Как в Украине в 2020 году будут рассчитывать пенсию: что изменится

Пенсии в Украине в 2020 году будут рассчитывать по обновленной формуле, и размер выплат напрямую зависит от заработка и страхового стажа, который в течение 8 лет до 2028-го включительно будет расти до 35 лет.

Так, уже с апреля пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет. Напомним, что повышать пенсионный возраст для женщин стали еще в 2011-м - каждый год на полгода.