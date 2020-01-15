В США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым

Фото: Рудольф Джулиани (kmu.gov.ua)

В переписке партнер Джулиани договаривался о встрече с Зеленским

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал новые документы в деле об импичменте президента Дональда Трампа, в частности переписку с украинскими топ-чиновниками. Документы опубликованы на сайте комитета.

Сообщается, что переписку предоставил бизнес-партнер адвоката Трампа Лев Парнас, который находится под следствием. Палата представителей США рассчитывает приобщить их к процессу импичмента.

В опубликованной переписке на тот момент генпрокурор Юрий Луценко подталкивает Парнаса повлиять на увольнение посла США Мари Йованович в обмен на расследование против бывшего вице-президента США Джо Байден. Также Луценко утверждал, что у него успешно движется дело Злочевского.

Кроме того, опубликована переписка Парнаса с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, помощниками президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком, а также главой СБУ Иваном Бакановым. В частности, Парнас пытался через них выйти на связь с Зеленским и организовать его встречу с Рудольфом Джулиани в рамках запланированного на весну 2019 года приезда в Украину.

Фото: опубликованная переписка

Напомним, ранее в Конгрессе США обнародовали новые доказательства в деле импичмента Дональда Трампа. Доказательства будут предоставлены судебному комитету Палаты представителей для передачи в Сенат вместе со статьями об импичменте.