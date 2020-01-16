Прослушка Гончарука і відставка уряду РФ: новини за 15 січня

В мережі оприлюднили запис прослушки прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, уряд РФ йде у відставку, в США опублікували листування партнера Джуліані з українськими топ-чиновниками. Детальніше про те, що сталося в середу, 15 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

"Повний профан в економіці": у мережу злили запис прослушки Гончарука

У мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової і заступник голови Національного банку України Катерини Рожкової.

На одній з нарад в кінці 2019 року (озвучується дата - 16 грудня), де були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Мінфіну Оксана Маркарова, глава НБУ Яків Смолій та його заступник Катерина Рожкова, а також заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.

Російський уряд йде у відставку у повному складі

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам оголосив про відставку уряду. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що заяву про відставку Медведєв зробив на зустрічі Путіна з російським кабінетом міністрів. За його словами, зміни до Конституції, раніше анонсовані президентом Росії, "внесуть суттєві зміни в баланс влади".

Авіакатастрофа МАУ: Іран ігнорує запити України і скасував приїзд експерта

Іран в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ скасував запланований на 15 січня приїзд свого експерта до України. Про це повідомила представник Офісу генпрокурора Поліна Чиж, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона також додала, що українська сторона підготувала другий запит про правову допомогу Ірану з проханням надати доступ до чорних скриньок, однак відповіді досі немає.

Поліція затримала ще одного ймовірного причетного до вбивства Окуєвої

Правоохоронці затримали ще одну людину з групи із семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Слідство.Інфо”.

Зазначається, що ім'я затриманого - Андрій Кравченко. Затримання відбулося сьогодні вранці, 15 січня, неподалік його будинку. Наразі невідомо, чи оголосили чоловікові підозру.

У США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив нові документи у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, зокрема листування з українськими топ-чиновниками. Документи опубліковані на сайті комитета.

В опублікованому листуванні на той момент генпрокурор Юрій Луценко підштовхує Парнаса вплинути на звільнення посла США Марі Йованович в обмін на розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байден. Також Луценко стверджував, що в нього успішно рухається справа Злочевського.

Крім того, опубліковано листування Парнаса з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, помічниками президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром і Андрієм Єрмаком, а також главою СБУ Іваном Бакановим.

Кабмін запропонував часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрзалізниці" і "Укрпошти"

Кабінет міністрів затвердив перелік державних підприємств, які пропонується заборонити до приватизації. Перелік підприємств міститься у додатках до проекту закону, текст якого є у розпорядженні РБК-Україна. До додатку 1 увійшли 22 об'єкти, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав не може бути менше 50%+1 акція. Серед них такі компанії, як НАК "Нафтогаз України", АТ "Магістральні газопроводи України", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", АТ "Українська залізниця", АТ "Укрпошта".

Таким чином, законопроектом пропонується дозволити продаж 49% акцій цих підприємств.

Вбивство у Каховці: поліцейському повідомили про підозру у приховуванні злочину

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру працівнику Каховського відділу поліції в приховуванні резонансного вбивства у Каховці (ч. 1 ст. 396 ККУ). Слідством встановлено, що старший інспектор з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції спотворив обставини вбивства 26-річного чоловіка.

Нагадаємо, 1 січня в Каховці чоловік зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Нападник перебував у компанії правоохоронців. Від отриманих травм потерпілий через кілька днів помер у лікарні.

Як в Україні в 2020 році розраховуватимуть пенсію: що зміниться

Пенсії в Україні у 2020 році будуть розраховувати за оновленою формулою, і розмір виплат залежить від заробітку і страхового стажу, який протягом 8 років до 2028-го включно буде рости до 35 років.

Так, вже з квітня пенсійний вік для жінок збільшиться на півроку і становитиме 59,5 років. Нагадаємо, що підвищувати пенсійний вік для жінок стали ще в 2011-му - кожен рік на півроку.