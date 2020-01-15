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Путин намерен закрепить приоритет Конституции РФ над международными решениями

Новости » Политика     15.01.2020 - 13:21
Путин намерен закрепить приоритет Конституции РФ над международными решениями
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Международные решения в России будут действовать, если не противоречат Конституции

Президент России Владимир Путин намерен закрепить приоритет Конституции РФ над международными договорами и решениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его послание Федеральному собранию.

В частности, значительную часть выступления Путин посвятил изменениям в российскую Конституцию.

"Необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции", - заявил он.

Также он предложил закрепить в Конституции РФ запрет депутатам, чиновникам и судьям иметь иностранное гражданство; норму о том, что минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума; расширение полномочий парламента в назначении правительства; статус президентской республики и так далее.

Российский президент призвал провести референдум по изменениям в Конституцию. Как отметила глава ЦИК России Элла Памфилова, всероссийский референдум может пройти уже в этом году.

Напомним, ранее Путин предложил внести изменения и в украинскую Конституцию. В частности, он выступил за закрепление в ней особого статуса Донбасса.

Он также ранее заявил, что на Донбассе нет иностранных войск, а танки поставляют симпатизирующие боевикам страны.

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