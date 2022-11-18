Прославляв окупантів. У Волинській області судитимуть переселенця, який був агентом РФ

"Громадянин України, який все своє свідоме життя прожив у Луганській області, ще у 2014 році переїхав до сусідньої держави та час від часу відвідував Україну", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, чоловік зареєструвався у Волинській області переселенцем та отримував соціальні виплати від держави. Отримуючи гроші від української держави, пропагандист продовжував прославляти РФ та відкрито зневажати Україну.

"Правоохоронці затримали пропагандиста під час його чергового приїзду в Україну за грошовими виплатами", - додали в СБУ.

Чоловіка обвинувачують у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників". Справу передали до суду, чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.