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Прославляв окупантів. У Волинській області судитимуть переселенця, який був агентом РФ

Фото: У Волинській області судитимуть переселенця, який був агентом РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали переселенця, який прославляв окупантів та підтримував збройну агресію РФ проти України. Справу проти нього було передано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ у Волинській області.

"Громадянин України, який все своє свідоме життя прожив у Луганській області, ще у 2014 році переїхав до сусідньої держави та час від часу відвідував Україну", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, чоловік зареєструвався у Волинській області переселенцем та отримував соціальні виплати від держави. Отримуючи гроші від української держави, пропагандист продовжував прославляти РФ та відкрито зневажати Україну.

"Правоохоронці затримали пропагандиста під час його чергового приїзду в Україну за грошовими виплатами", - додали в СБУ.

Чоловіка обвинувачують у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників". Справу передали до суду, чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який у 2014 році перейшов на бік бойовиків "ЛНР". Він займався затриманням людей на окупованій частині України та пограбуванням майна.

РБК-Україна також повідомляло, що співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.

Нагадаємо, під час контрдиверсійних заходів у Чернігівській області СБУ затримала російського шпигуна - агента ФСБ.

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