Екс-командир "ЛНР" грабував українців на окупованій території з 2014 року. Його затримали

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який у 2014 році перейшов на бік бойовиків "ЛНР". Він займався затриманням людей на окупованій частині України та пограбуванням майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У квітні 2014 року мешканець Луганської області вступив до одного із підрозділів незаконного збройного формування РФ для участі у веденні агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Чоловік одразу став керівником "окремого комендантського полку корпусу народної міліції "ЛНР". На окупованій частині Луганської області він виявляв патріотично налаштованих громадян, у тому числі серед колишніх працівників правоохоронних органів. Потім їх затримував, незаконно позбавляв волі та грабував їх майно.

"З 2015 року громадянин, перебуваючи на окупованій території АР Крим та окремих територіях, підконтрольних Україні, підтримує зв’язки із керівництвом терористичної організації "ЛНР", - додали у прокуратурі.

Чоловіка вдалося затримати та помістити під варту. Під час обшуку його житла виявили склад зброї та боєприпасів. Екс-командиру "ЛНР" оголосили про підозру в "створенні терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.