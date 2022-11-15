На північному кордоні України СБУ затримала російського шпигуна

Служба безпеки України затримала російського шпигуна - агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України .

Агент ФСБ розвідував позиції Сил оборони поблизу північного кордону України. Він таємно збирав інформацію про місця дислокації та переміщення українських військ у прикордонних районах області. Як з'ясувалося, його насамперед цікавили дані щодо кількості особового складу, військової техніки та наявного озброєння Сил оборони поблизу українського державного кордону.

"Затриманим виявився громадянин РФ, який вже декілька років проживав в одному з прикордонних селищ Чернігівської області та займався пасажирськими перевезеннями. Крім цього, він періодично їздив до Росії, де відвідував своїх родичів та вирішував особисті питання. Таким чином він потрапив у поле зору спецслужб країни-агресора", - повідомляє СБУ.

Саме таким чином, під час однієї з поїздок, зрадник і був завербований агентами ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на півночі України. Ворожий агент отримав оперативний псевдонім і детальні інструкції щодо збору і способів передачі секретних відомостей. Для комунікації з окупантами застосовувалися анонімні месенджери.

"Співробітники СБУ зірвали плани рашистів і затримали їхнього поплічника на спробі передачі закритої інформації до РФ. У зловмисника виявлено мобільний телефон із доказами «листування» з представником російської спецслужби", - повідомляє СБУ.

Наразі слідчі СБУ оголосили затриманому про підозру у вчиненні вказаного злочину. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.