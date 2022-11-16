У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з росіянами під час окупації

Співробітники Служби безпеки України під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зокрема, правоохоронці вилучили:

власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з ФСБ;

справи агентурного вивчення;

повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань;

"протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.

Зазначено, що представники спецслужби Росії залишили таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу ЗСУ.

СБУ встановила, що ворожі посібники давали "наводку" загарбникам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону.

Агенти спецслужби також брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими справами.

Було виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків".

Слідчі СБУ також отримали дані, що пособники росіян були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8". Саме її представники займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на півдні.

Наразі вилучені матеріали направлені на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.