Прославлял оккупантов. В Волынской области будут судить переселенца, который являлся агентом РФ

Правоохранители задержали переселенца, прославлявшего оккупантов и поддерживавшего вооруженную агрессию РФ против Украины. Дело против него было передано в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Волынской области.
"Гражданин Украины, всю свою сознательную жизнь проживший в Луганской области, еще в 2014 году переехал в соседнее государство и время от времени посещал Украину", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, мужчина зарегистрировался в Волынской области переселенцем и получал социальные выплаты от государства. Получая деньги от украинского государства, пропагандист продолжал прославлять РФ и открыто презирать Украину.
"Правоохранители задержали пропагандиста во время его очередного приезда в Украину по денежным выплатам", - добавили в СБУ.
Мужчину обвиняют в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников". Дело передали в суд, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, что правоохранителям удалось задержать мужчину, который в 2014 году перешел на сторону боевиков "ЛНР". Он занимался задержанием людей на оккупированной части Украины и ограблением имущества.
РБК-Украина также сообщало, что сотрудники СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашли засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.
Напомним, во время контрдиверсионных мер в Черниговской области СБУ задержала российского шпиона - агента ФСБ.
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