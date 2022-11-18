Прославлял оккупантов. В Волынской области будут судить переселенца, который являлся агентом РФ

"Гражданин Украины, всю свою сознательную жизнь проживший в Луганской области, еще в 2014 году переехал в соседнее государство и время от времени посещал Украину", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, мужчина зарегистрировался в Волынской области переселенцем и получал социальные выплаты от государства. Получая деньги от украинского государства, пропагандист продолжал прославлять РФ и открыто презирать Украину.

"Правоохранители задержали пропагандиста во время его очередного приезда в Украину по денежным выплатам", - добавили в СБУ.

Мужчину обвиняют в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников". Дело передали в суд, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.