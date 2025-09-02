Прощання з Парубієм у Львові: Палатний віддав шану загиблому нардепу

"Україна прощається з Андрієм Парубієм. Другу добу до собору Святого Юра у Львові - нескінченний потік людей. Це краще багатьох слів говорить про те, ким був Андрій для України і українців. Людина честі. Символ Майдану. Справжній патріот. Дуже болюча втрата для всіх нас", - написав Артур Палатний.

Він також висловив сподівання, що загибель Андрія Парубія стане поштовхом об’єднатися, щоб будувати таку Україну, про яку мріяв загиблий: сильну, вільну та справедливу.