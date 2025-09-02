Прощание с Парубием во Львове: Палатный отдал дань почтения погибшему нардепу

Уже второй день в собор Святого Юра во Львове приходят люди, чтобы попрощаться с Андреем Парубием. Это лучше многих слов говорит о том, кем был Андрей Парубий для Украины и украинцев.
Об этом заявил первый заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, который также пришел отдать почтение погибшему, пишет РБК-Украина.
"Украина прощается с Андреем Парубием. Вторые сутки в собор Святого Юра во Львове - бесконечный поток людей. Это лучше многих слов говорит о том, кем был Андрей для Украины и украинцев. Человек чести. Символ Майдана. Настоящий патриот. Очень болезненная потеря для всех нас", - написал Артур Палатный.
Он также выразил надежду, что гибель Андрея Парубия станет толчком объединиться, чтобы строить такую Украину, о которой мечтал погибший: сильную, свободную и справедливую.
Напомним, экс-председатель Верховной рады Украины, народный депутат Андрей Парубий был убит днем 30 августа во Львове.
Неизвестный, одетый, как курьер службы доставки, выстрелил в Парубия около 8 раз и скрылся с места происшествия.
На следующий день в Хмельницкой области был задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия 52-летний львовянин. Правоохранители заявили, что в этом преступлении наблюдается российский след.
Во вторник, 2 августа, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Подробнее обо всем, что известно о деле - читайте в материале РБК-Украина.