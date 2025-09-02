Прощание с Парубием во Львове: Палатный отдал дань почтения погибшему нардепу

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Напомним, экс-председатель Верховной рады Украины, народный депутат Андрей Парубий был убит днем ​​30 августа во Львове.

Неизвестный, одетый, как курьер службы доставки, выстрелил в Парубия около 8 раз и скрылся с места происшествия.

На следующий день в Хмельницкой области был задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия 52-летний львовянин. Правоохранители заявили, что в этом преступлении наблюдается российский след.

Во вторник, 2 августа, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Подробнее обо всем, что известно о деле - читайте в материале РБК-Украина.