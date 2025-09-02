RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Прощание с Парубием во Львове: Палатный отдал дань почтения погибшему нардепу

Фото: Артур Палатный посетил церемонию прощания с Андреем Парубием (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Юлия Бойко

Уже второй день в собор Святого Юра во Львове приходят люди, чтобы попрощаться с Андреем Парубием. Это лучше многих слов говорит о том, кем был Андрей Парубий для Украины и украинцев.

Об этом заявил первый заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, который также пришел отдать почтение погибшему, пишет РБК-Украина.

"Украина прощается с Андреем Парубием. Вторые сутки в собор Святого Юра во Львове - бесконечный поток людей. Это лучше многих слов говорит о том, кем был Андрей для Украины и украинцев. Человек чести. Символ Майдана. Настоящий патриот. Очень болезненная потеря для всех нас", - написал Артур Палатный.

Он также выразил надежду, что гибель Андрея Парубия станет толчком объединиться, чтобы строить такую ​​Украину, о которой мечтал погибший: сильную, свободную и справедливую.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Напомним, экс-председатель Верховной рады Украины, народный депутат Андрей Парубий был убит днем ​​30 августа во Львове.

Неизвестный, одетый, как курьер службы доставки, выстрелил в Парубия около 8 раз и скрылся с места происшествия.

На следующий день в Хмельницкой области был задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия 52-летний львовянин. Правоохранители заявили, что в этом преступлении наблюдается российский след.

Во вторник, 2 августа, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Подробнее обо всем, что известно о деле - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ПарубийАртур ПалатныйУДАР