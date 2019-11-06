Прорыв трубы на Шота Руставели отремонтируют до 8 ноября

Работы по восстановлению теплосети на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели должны завершиться до 8 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева.

По его словам, "Киевтеплоэнерго" переключило потребителей на другие источники теплоснабжения.

"Работы очень сложные: тепловые сети в двух местах пересекают электрические кабели 110 тысяч вольт и ливневая канализация (коллектор), линии связи, а также контактная линия троллейбуса. Работникам приходится выполнять много работ вручную. Завершение работ планируем на 8 ноября", - сообщил Пантелеев.

Пантелеев отметил, что перебоев в подаче тепла в районе аварии не будет.

Фото: ремонтные работы (facebook.com)

Напомним, прорыв трубы произошел 5 ноября около 16:40 в центре Киева. В результате прорыва произошел провал покрытия проезжей части, из-за чего перекрыли проезд транспорта с улицы Бассейной на улице Эспланадная.

Как сообщало РБК-Украина, ранее коммунальщики осуществляли переподключение ближайших домов на другие магистрали, что позволило избежать перебоев в водоснабжении. Также в "Киевтеплоэнерго" сообщали, что образовались провалы непосредственно на автодорожном полотне в двух местах, размером 3х3 м каждая. По словам Пантелеева, проблемы возникли в связи с изношенностью трубопровода.

Также сообщалось, что из-за аварии трубопровода в Киеве изменили маршруты троллейбусов № 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов №69.