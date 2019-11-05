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Прорыв трубы на Шота Руставели: проблем с водоснабжением не будет

Новости » Общество     05.11.2019 - 20:22
Прорыв трубы на Шота Руставели: проблем с водоснабжением не будет
Фото: место прорыва трубы (facebook.com/sergey.ristenko)

Ближайшие дома будут переключены на ближайшие магистрали

В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что проблем со снабжением услуг из-за прорыва трубы на улице Шота Руставели не будет. Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Сообщается, что коммунальщики осуществляют переподключение ближайших домов на другие магистрали, что позволит избежать перебоев в водоснабжении.

Также в "Киевтеплоэнерго" отметили, что провалы образовались непосредственно на автодорожном полотне в двух местах, размером 3х3 м каждая.

По словам заместителя главы Киевской государственной городской администрации Петра Пантелеева, проблемы возникли в связи с изношенностью трубопровода.

"Учитывая серьезную изношенность большинства трубопроводов, городу необходима дальнейшая их замена. Мы продолжим эту масштабную работу", - сообщил Пантелеев.

Напомним, прорыв трубы произошел 5 ноября около 16:40 в центре Киева. В результате прорыва произошел провал покрытия проезжей части, из-за чего перекрыли проезд транспорта с улицы Бассейная на улице Эспланадную.

Также сообщалось, что из-за аварии трубопровода в Киеве изменили маршруты троллейбусов № 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов №69.

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