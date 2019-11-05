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Прорыв трубы в центре Киева: проезд транспорта ограничили

Новости » Общество     05.11.2019 - 17:56
Прорыв трубы в центре Киева: проезд транспорта ограничили
Фото: место прорыва трубы (facebook.com/sergey.ristenko)

В результате прорыва трубы произошел провал покрытия проезжей части

В Киеве из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города временно ограничили заезд транспорта с улицы Бассейная на улице Эспланадную. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Сообщается, что движения на указанном участке дороги временно перекрыто из-за провала покрытия проезжей части.

"Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на улице Эспланадной. Заезд на нее с улицы Бассейной временно перекрыт из-за аварии на теплосети, который вызвал провал покрытия проезжей части", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 5 ноября, в центре Киева на улице Шота Руставели произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате прорыва на дороге образовалась яма, куда провалился автомобиль.

Из-за аварии трубопровода изменили маршруты троллейбусов и автобусов. В частности, изменения были внесены в маршруты троллейбусов № 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов №69.

Также сообщалось, что к ликвидации прорыва трубы не привлекались сотрудники ГСЧС. На месте происшествия работают аварийные коммунальные службы.

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