Прориви на десятки кілометрів неможливі? Єлізаров пояснив ситуацію на фронті

Коментуючи ситуацію на фронті, Єлізаров сказав, що нині ситуація стабілізована, тому що у сучасній війні просування дуже складне для обох сторін.

"Є технологічні рішення, які можуть змінити ситуацію - і у нас, і у них. Питання в тому, хто швидше їх впровадить і як інша сторона на це відреагує. Але масштабні прориви, як раніше - на десятки кілометрів із рухом колон - зараз практично неможливі", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи є в України ресурс витримати війну ще два роки, полковник наголосив, що це залежить від міжнародної підтримки.

За словами військового, Україна вже отримує значну фінансову підтримку від європейських партнерів, однак критично важливо зберегти її стабільність у довгостроковій перспективі.

"Ми вже всі стали військовими в певному сенсі. В Україні дуже сильний інтелектуальний потенціал, і ми трансформуємо ці ресурси в нові види озброєння. Як приклад: наші дрони-перехоплювачі вже розганяються до 700 км/год. А починали зі 100. Це інший рівень", - сказав він.

Говорячи про можливе завершення війни, Єлізаров підкреслив, що будь-який конфлікт рано чи пізно закінчується, але ключове питання - на яких умовах.

"Якщо ми підвищимо ефективність і збільшимо втрати противника - це може призвести до їхньої внутрішньої деморалізації. І тоді я не виключаю контрнаступ", - зазначив він.

Також заступник командувача ПС попередив про ризик ескалації, зокрема можливе застосування тактичної ядерної зброї з боку Росії, і наголосив на важливості чіткої та завчасної позиції міжнародних партнерів щодо такої загрози.