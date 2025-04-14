Прорив до Вовчанська зірвано: ЗСУ знищили бронегрупу РФ, триває зачистка

"На Харківському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в районі Вовчанська. З метою доставки своїх штурмових груп та прориву оборони наших підрозділів в бік Вознєсєновки та Вовчанських Хуторів ворог застосував три бронемашини та вісім одиниць мототехніки", - повідомили військові.

Зазначається, що під вогневим прикриттям ворог намагався висадити десант. В результаті нашого вогневого впливу дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки було знищено, одна бронемашина повернулася у вихідний район, а два мотоцикли агресор покинув на полі бою.

Триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника.

Наступ РФ на півночі України

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично почала новий наступ на Харківську та Сумську області. За його словами, кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.

Аналогічну думку висловлював і президент Володимир Зеленський. Як пояснили у Генштабі, останні декілька тижнів зросла активність ворог на окремих ділянках фронту, але поки про принципові зміни на фронті не йдеться.