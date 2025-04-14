Прорыв к Волчанску сорван: ВСУ уничтожили бронегруппу РФ, продолжается зачистка

Российские войска в очередной раз пытались продвинуться в районе Волчанска. Враг применил три бронемашины и восемь единиц мототехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
"На Харьковском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Волчанска. С целью доставки своих штурмовых групп и прорыва обороны наших подразделений в сторону Вознесеновки и Волчанских Хуторов враг применил три бронемашины и восемь единиц мототехники", - сообщили военные.
Отмечается, что под огневым прикрытием враг пытался высадить десант. В результате нашего огневого воздействия две вражеские бронемашины и шесть единиц мототехники были уничтожены, одна бронемашина вернулась в исходный район, а два мотоцикла агрессор бросил на поле боя.
Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, количество боев на всех основных направлениях возросло.
Аналогичное мнение высказывал и президент Владимир Зеленский. Как пояснили в Генштабе, последние несколько недель возросла активность враг на отдельных участках фронта, но пока о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.
По данным источников РБК-Украина, РФ может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений, а начать может с Сумской и Харьковской областей.
Подробнее о том, что россияне могут планировать новое наступление - в материале РБК-Украина.
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