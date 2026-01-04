Прорыв границы на Сумщине: РФ превращает Грабовское в форпост и дистанционно минирует

Российские оккупанты продолжают укрепляться в Грабовском в Сумской области. В частности враг дистанционно минирует подступы к селу, чтобы предотвратить контратаки Вооруженных сил Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире "Суспільного" .

По словам Трегубова, в Грабовском враг активно использует FPV-дроны, дистанционное минирование окрестностей и пытается накапливать там силы.

"Россияне туда влезли, проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали идти дальше, наступать на Сумщину, но не получилось. Поэтому они создают из Грабовского такой небольшой форпост. Хотя оно действительно непосредственно на границе", - отметил он.

Трегубов добавил, что россияне пытались "прощупать" другие участки границы в Сумской области, некоторые из них очень далеко от Грабовского. Например, были попытки на юге границы на Сумщине - около двух недель назад солдаты РФ попытались там "активно переть", но умылись кровью.

В Грабовском до сих пор находится до 100 российских солдат. В основном они скрываются в домах местного населения и пытаются запускать FPV-дроны по украинским войскам. Оккупанты планируют превратить временно оккупированный поселок в форпост.