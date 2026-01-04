ua en ru
Прорыв границы на Сумщине: РФ превращает Грабовское в форпост и дистанционно минирует

Украина, Сумская область, Грабовское, Воскресенье 04 января 2026 18:06
Прорыв границы на Сумщине: РФ превращает Грабовское в форпост и дистанционно минирует Иллюстративное фото: ВСУ не дали россиянам продвинуться вглубь Сумской области (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты продолжают укрепляться в Грабовском в Сумской области. В частности враг дистанционно минирует подступы к селу, чтобы предотвратить контратаки Вооруженных сил Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире "Суспільного".

По словам Трегубова, в Грабовском враг активно использует FPV-дроны, дистанционное минирование окрестностей и пытается накапливать там силы.

"Россияне туда влезли, проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали идти дальше, наступать на Сумщину, но не получилось. Поэтому они создают из Грабовского такой небольшой форпост. Хотя оно действительно непосредственно на границе", - отметил он.

Трегубов добавил, что россияне пытались "прощупать" другие участки границы в Сумской области, некоторые из них очень далеко от Грабовского. Например, были попытки на юге границы на Сумщине - около двух недель назад солдаты РФ попытались там "активно переть", но умылись кровью.

В Грабовском до сих пор находится до 100 российских солдат. В основном они скрываются в домах местного населения и пытаются запускать FPV-дроны по украинским войскам. Оккупанты планируют превратить временно оккупированный поселок в форпост.

Напомним, 18 декабря оккупанты пересекли границу Украины в районе села Грабовское Сумской области и похитили местных жителей, вывезя их на российскую территорию. Речь идет об около 50 гражданских, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.

По данным ВСУ, российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском. Группа врага в селе остается неизменной - это примерно 100 единиц живой силы, обычные контрактники российской мотострелковой бригады.

В первые дни после прорыва в Грабовское российские оккупанты пытались продвинуться вглубь Сумской области - однако все попытки завершились провалом. Также были провальные попытки "прощупать" другие участки границы. Сейчас россияне успокоились и окопались в захваченном селе.

