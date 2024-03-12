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Прорив кордону РФ. Легіон "Свобода Росії" анонсував непросту ніч у Курській області

Фото: бійці легіону "Свобода Росії" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці легіону "Свобода Росії" взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області. Російські добровольці заявляють, що ця ніч буде непростою для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву бійця легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського в ефірі телемарафону.

"На цю мить бої трохи стихли, але ситуація підвішена. Я думаю, ніч буде непроста в Курській області", - розповів Барановський.

За його словами, бійці легіону досі утримують селище Тьоткіно у Курській області. Першою з населеного пункту втекла поліція, потім відійшли військові.

"Ефект неочікуваності був на нашому боці. Легіон "Свобода Росії" не має намірів залишати село Тьоткіне в Курській області, проте, треба подивитись, як розвиватиметься ситуація далі. Поки що все перебуває у підвішеному стані", - додав боєць ЛСР.

Прорив кордону РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.

Пізніше бійці легіону "Свобода Росії" повідомили, що населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців, однак бої ще тривають.

За даними інтерактивної карти DeepState, так звані "сірі зони" в Бєлгородській та Курській областях зараз сумарно займають площу 41,8 квадратних кілометрів.

Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи те, що відбувається в Росії, зазначив, що очікувати докорінної зміни ситуації не варто. Найімовірніше йдеться про інформаційно-силову акцію, яка демонструє, що картинка російських пропагандистів відрізняється від буднів росіян.

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