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Прорыв границы РФ. Легион "Свобода России" анонсировал непростую ночь в Курской области

Фото: бойцы легиона "Свобода России" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы легиона "Свобода России" взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области. Российские добровольцы заявляют, что эта ночь будет непростой для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бойца легиона "Свобода России" Алексея Барановского в эфире телемарафона.

"На этот момент бои немного стихли, но ситуация подвешена. Я думаю, ночь будет непростая в Курской области", - рассказал Барановский.

По его словам, бойцы легиона до сих пор удерживают поселок Теткино в Курской области. Первой из населенного пункта сбежала полиция, затем отошли военные.

"Эффект неожиданности был на нашей стороне. Легион "Свобода России" не намерен покидать село Теткино в Курской области, однако, надо посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Пока все находится в подвешенном состоянии", - добавил боец ЛСР.

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" изложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.

Позже бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев, однако бои продолжаются.

По данным интерактивной карты DeepState, так называемые "серые зоны" в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя происходящее в России, отметил, что ожидать коренного изменения ситуации не стоит. Скорее всего, речь идет об информационно-силовой акции, которая демонстрирует, что картинка российских пропагандистов отличается от будней россиян.

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