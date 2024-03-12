Прорив кордону РФ добровольцями: "сірі зони" охопили понад 40 кв. км (мапа)

У вівторок, 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції, у ході якої могли розташуватися на території понад 40 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інтерактивної мапи DeepStateMAP .

За даними ресурсу, так звані "сірі зони" у Бєлгородській та Курській областях зараз сумарно займають площу 41,8 квадратних кілометрів.

Так, у прикордонних областях РФ діяльність добровольців фіксується у таких населених пунктах: Тьоткіно (Курська обл.), Глотове (Бєлгородська обл.), Лозова Рудка (Бєлгородська обл.), Нехотіївка (Бєлгородська обл.), район Нової Толжанки (Бєлгородська обл.).

Тьоткіно (Курська обл.) deepstatemap.live

Глотове (Бєлгородська обл.) deepstatemap.live

Лозова Рудка (Бєлгородська обл.) deepstatemap.live

Нехотіївка (Бєлгородська обл.) deepstatemap.live

район Нової Толжанки (Бєлгородська обл.) deepstatemap.live

Прорив кордону РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.

Пізніше бійці легіону "Свобода Росії" повідомили, що населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців, однак бої ще тривають.

Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи те, що відбувається в Росії, зазначив, що очікувати докорінної зміни ситуації не варто. Найімовірніше йдеться про інформаційно-силову акцію, яка демонструє, що картинка російських пропагандистів відрізняється від буднів росіян.