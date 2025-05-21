Пропустили НМТ? Як не втратити шанс і скласти тест пізніше

Абітурієнти, які не змогли взяти участь в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) з поважних причин, мають ще один шанс для того, щоб пройти тестування. При цьому спланувати все потрібно вже зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рекомендації Telegram-каналу "Уряд online".
Для того, щоб пройти тестування під час додаткової сесії, потрібно подати відповідну заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти (який здійснював реєстрацію для участі в основних сесіях НМТ).
Зробити це необхідно впродовж трьох робочих днів із дня проведення основної сесії НМТ (з урахуванням дня проведення тестування), в якій ви б мали брати участь.
Важливо, що подати заяву про надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, можуть ті українці, які:
Крім того, до заяви необхідно додати документ, в якому буде відображено факти й обставини, які можуть бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях НМТ.
Подавати документи на додаткову сесію національного мультипредметного тесту можна у різний спосіб:
Варто зазначити також, що розгляд документів, поданих учасниками, регламентна комісія здійснює впродовж трьох робочих днів - з урахуванням дня їх надходження.
Нагадаємо, основна сесія НМТ 2025 року розпочалась для українців 14 травня. Це - головний етап цьогорічної вступної кампанії, на який зареєструвалися понад 300 тисяч учасників.
Абітурієнти вже традиційно складають чотири предмети: обов'язкові українську мову, математику й історію України, а також ще один - на вибір.
У прикордонних регіонах іспити проводять в укриттях. Крім того, тест можна скласти за кордоном (у визначених країнах) офлайн.
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