Іспити в укриттях: як на Сумщині проходитиме НМТ-2025
Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році в Україні проходитиме з урахуванням безпекової ситуації. Зокрема на Сумщині він проходитиме лише в укриттях.
РБК-Україна із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА) розповідає, про особливості локацій для тестування в області.
В ОВА наголошують, що безпека є ключовим пріоритетом. Усі вступні іспити в області проводитимуть виключно в укриттях навчальних закладів. Це дозволить не зупиняти тестування навіть у разі повітряної тривоги.
42 пункти тестування відкриють у 11 населених пунктах - 34 основних і 8 резервних. Усі локації мають бути технічно готовими, із безперебійним енергопостачанням, зв’язком, пожежною безпекою та перевіреними укриттями.
На час тестувань буде посилено охорону порядку, чергуватимуть медики.
Іспити проходитимуть в умовах інформаційної тиші - задля безпеки учасників і персоналу.
Цьогоріч у Сумській області на НМТ зареєструвалися 7759 абітурієнтів. Також триває реєстрація на вступ до магістратури та аспірантури. Основна сесія НМТ розпочнеться 17 травня й триватиме до 19 червня. Загалом випробування триватимуть до 28 серпня.
Що потрібно знати про НМТ-2025
З 14 травня 2025 року в Україні стартує основна сесія НМТ, який стане головним етапом вступної кампанії. Для участі у тестуванні зареєструвалися понад 300 тисяч осіб.
Абітурієнти складатимуть чотири предмети: українську мову, математику, історію України (обов’язкові) та один на вибір. Тестування проходитиме у два етапи за один день із 20-хвилинною перервою. У прикордонних областях НМТ відбуватиметься в укриттях. Можна скласти тест і за кордоном - у визначених країнах, але лише офлайн.
У разі повітряної тривоги під час НМТ-2025 учасники тестування разом із персоналом мають перейти до укриття. Якщо тривога триває менше ніж 2 год 30 хв, тестування відновлюють. У разі довшої тривоги - рішення про продовження ухвалює керівництво пункту.
Щоб вступити на бюджет, потрібно набрати щонайменше 130 балів, на окремі спеціальності - 150. Результати основної сесії оприлюднять до 4 липня. У разі порушень під час тесту можна подати апеляцію й скласти НМТ повторно.
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