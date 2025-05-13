Іспити в укриттях: як на Сумщині проходитиме НМТ-2025

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році в Україні проходитиме з урахуванням безпекової ситуації. Зокрема на Сумщині він проходитиме лише в укриттях.

РБК-Україна із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА) розповідає, про особливості локацій для тестування в області.

В ОВА наголошують, що безпека є ключовим пріоритетом. Усі вступні іспити в області проводитимуть виключно в укриттях навчальних закладів. Це дозволить не зупиняти тестування навіть у разі повітряної тривоги. 42 пункти тестування відкриють у 11 населених пунктах - 34 основних і 8 резервних. Усі локації мають бути технічно готовими, із безперебійним енергопостачанням, зв’язком, пожежною безпекою та перевіреними укриттями. На час тестувань буде посилено охорону порядку, чергуватимуть медики. Іспити проходитимуть в умовах інформаційної тиші - задля безпеки учасників і персоналу. Цьогоріч у Сумській області на НМТ зареєструвалися 7759 абітурієнтів. Також триває реєстрація на вступ до магістратури та аспірантури. Основна сесія НМТ розпочнеться 17 травня й триватиме до 19 червня. Загалом випробування триватимуть до 28 серпня.