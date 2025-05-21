Пропустили НМТ? Как не упустить шанс и сдать тест позже

Абитуриенты, которые не смогли принять участие в основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) по уважительным причинам, имеют еще один шанс для того, чтобы пройти тестирование. При этом спланировать все нужно уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Telegram-канала "Уряд online".
Для того чтобы пройти тестирование во время дополнительной сессии, нужно подать соответствующее заявление в региональный центр оценивания качества образования (который осуществлял регистрацию для участия в основных сессиях НМТ).
Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней со дня проведения основной сессии НМТ (с учетом дня проведения тестирования), в которой вы должны были бы участвовать.
Важно, что подать заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий, могут те украинцы, которые:
Кроме того, к заявлению необходимо приложить документ, в котором будут отражены факты и обстоятельства, которые могут быть основанием для допуска к участию в дополнительных сессиях НМТ.
Подавать документы на дополнительную сессию национального мультипредметного теста можно разными способами:
Стоит отметить также, что рассмотрение документов, поданных участниками, регламентная комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней - с учетом дня их поступления.
Напомним, основная сессия НМТ 2025 года началась для украинцев 14 мая. Это - главный этап нынешней вступительной кампании, на который зарегистрировались более 300 тысяч участников.
Абитуриенты уже традиционно сдают четыре предмета: обязательные украинский язык, математику и историю Украины, а также еще один - на выбор.
В приграничных регионах экзамены проводят в укрытиях. Кроме того, тест можно сдать за границей (в определенных странах) офлайн.
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