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Пропустили НМТ? Как не упустить шанс и сдать тест позже

Те, кто по уважительным причинам не смог сдать НМТ во время основной сессии, имеют на это еще один шанс (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Абитуриенты, которые не смогли принять участие в основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) по уважительным причинам, имеют еще один шанс для того, чтобы пройти тестирование. При этом спланировать все нужно уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Telegram-канала "Уряд online".

Как сдать НМТ во время дополнительной сессии

Для того чтобы пройти тестирование во время дополнительной сессии, нужно подать соответствующее заявление в региональный центр оценивания качества образования (который осуществлял регистрацию для участия в основных сессиях НМТ).

Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней со дня проведения основной сессии НМТ (с учетом дня проведения тестирования), в которой вы должны были бы участвовать.

Важно, что подать заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий, могут те украинцы, которые:

  • пропустили основную сессию по уважительным причинам;
  • участвовали в основной сессии НМТ, но не смогли завершить выполнение сертификационной работы (из-за резкого ухудшения состояния здоровья, досрочного прекращения процедуры НМТ и т.д.).

Кроме того, к заявлению необходимо приложить документ, в котором будут отражены факты и обстоятельства, которые могут быть основанием для допуска к участию в дополнительных сессиях НМТ.

Как подавать документы на дополнительную сессию НМТ

Подавать документы на дополнительную сессию национального мультипредметного теста можно разными способами:

  • по почте - в региональный центр (при этом нужно учесть время, необходимое на доставку документов);
  • по электронной почте (в таком случае датой отправки входящего письма считается дата, зафиксированная в электронном ящике регионального центра);
  • лично или через уполномоченное лицо (полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством).

Стоит отметить также, что рассмотрение документов, поданных участниками, регламентная комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней - с учетом дня их поступления.

Советы для выпускников и абитуриентов, которые пропустили основную сессию НМТ (скриншот: t.me/uriad24)

Напомним, основная сессия НМТ 2025 года началась для украинцев 14 мая. Это - главный этап нынешней вступительной кампании, на который зарегистрировались более 300 тысяч участников.

Абитуриенты уже традиционно сдают четыре предмета: обязательные украинский язык, математику и историю Украины, а также еще один - на выбор.

В приграничных регионах экзамены проводят в укрытиях. Кроме того, тест можно сдать за границей (в определенных странах) офлайн.

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