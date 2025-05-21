Пропустили НМТ? Как не упустить шанс и сдать тест позже

Как сдать НМТ во время дополнительной сессии

Для того чтобы пройти тестирование во время дополнительной сессии, нужно подать соответствующее заявление в региональный центр оценивания качества образования (который осуществлял регистрацию для участия в основных сессиях НМТ).

Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней со дня проведения основной сессии НМТ (с учетом дня проведения тестирования), в которой вы должны были бы участвовать.

Важно, что подать заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий, могут те украинцы, которые:

пропустили основную сессию по уважительным причинам;

участвовали в основной сессии НМТ, но не смогли завершить выполнение сертификационной работы (из-за резкого ухудшения состояния здоровья, досрочного прекращения процедуры НМТ и т.д.).

Кроме того, к заявлению необходимо приложить документ, в котором будут отражены факты и обстоятельства, которые могут быть основанием для допуска к участию в дополнительных сессиях НМТ.

Как подавать документы на дополнительную сессию НМТ

Подавать документы на дополнительную сессию национального мультипредметного теста можно разными способами:

по почте - в региональный центр (при этом нужно учесть время, необходимое на доставку документов);

по электронной почте (в таком случае датой отправки входящего письма считается дата, зафиксированная в электронном ящике регионального центра);

лично или через уполномоченное лицо (полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством).

Стоит отметить также, что рассмотрение документов, поданных участниками, регламентная комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней - с учетом дня их поступления.

Советы для выпускников и абитуриентов, которые пропустили основную сессию НМТ (скриншот: t.me/uriad24)