Пропагандист RT пропонує топити українських дітей. Кулеба закликав заборонити канал в усьому світі

Зазначимо, що Красовський в ефірі телеканалу заявляє, що України не повинно існувати, а українців, які чинять опір Росії, слід розстрілювати.

"Уряди, які ще не заборонили RT, мають переглянути цей уривок. Це те, на чий стороні ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне розпалювання геноциду (за це будемо судити цю людину), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!" - написав Кулеба.

Зазначимо, що СБУ повідомила про підозру Красовському та може оголосити його в міжнародний розшук.