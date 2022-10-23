Пропагандист RT пропонує топити українських дітей. Кулеба закликав заборонити канал в усьому світі

Російський телеканал Russia Today має бути заборонений в усіх країнах через розпалювання геноциду. Так, директор мовлення телеканалу Антон Кузнєцов-Красовський нещодавно закликав топити та спалювати українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Зазначимо, що Красовський в ефірі телеканалу заявляє, що України не повинно існувати, а українців, які чинять опір Росії, слід розстрілювати.
"Уряди, які ще не заборонили RT, мають переглянути цей уривок. Це те, на чий стороні ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне розпалювання геноциду (за це будемо судити цю людину), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!" - написав Кулеба.
Зазначимо, що СБУ повідомила про підозру Красовському та може оголосити його в міжнародний розшук.
Зазначимо, що Британія відкликала ліцензію пропагандистського каналу Russia Today, Канада також заблокувала два телеканали RT, а Німеччина призупинила супутникове мовлення телеканалу.
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