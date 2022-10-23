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Пропагандист RT предлагает топить украинских детей. Кулеба призвал запретить канал по всему миру

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский телеканал Russia Today должен быть запрещен во всех странах из-за разжигания геноцида. Так, директор вещания телеканала Антон Кузнецов-Красовский недавно призвал топить и сжигать украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Отметим, что Красовский в эфире телеканала заявляет, что Украина не должна существовать, а украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать.

"Правительства, которые еще не запретили RT, должны просмотреть этот отрывок. Это то, на чьей стороне вы стоите, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное разжигание геноцида (за это будем судить этого человека), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT во всем мире!" - написал Кулеба.

Отметим, что СБУ сообщила о подозрении Красовскому и может объявить его в международный розыск.

Отметим, что Британия отозвала лицензию пропагандистского канала Russia Today, Канада также заблокировала два телеканала RT, а Германия приостановила спутниковое вещание телеканала.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаRussia Today