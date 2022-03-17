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Канада заблокировала два телеканала Russia Today

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Канада, Четверг 17 марта 2022 00:45
Канада заблокировала два телеканала Russia Today Фото: в Канаде заблокировали два телеканала канала Russia Today (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Власти Канады приняли решение заблокировать вещание двух российских телеканалов Russia Today - RT и RT France.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Канадской комиссии радио, телевидения и телекоммуникаций.

"Программы RT не соответствуют ни стандартам, по которым оцениваются канадские службы, ни политическим целям, изложенным в Законе о вещании", - говорится в сообщении.

В Комиссии также подчеркнули, что программы Russia Today стремятся подорвать суверенитет Украины, и унизить канадцев определенного этнического происхождения. Кроме того, они подрывают демократические институты в Канаде.

"Иностранные каналы могут быть исключены из разрешенного списка трансляций, если их программы не соответствуют стандартам, которым придерживаются канадские службы, или если их дальнейшее распространение больше не служит общественным интересам, как это было в случае с RT и RT France", - заявил глава Комиссии Ян Скотт.

Напомним, Канада примет часть украинских беженцев из Польши.

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