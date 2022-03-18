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Британия отозвала лицензию пропагандистского канала Russia Today

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Лондон, Пятница 18 марта 2022 10:36
Британия отозвала лицензию пропагандистского канала Russia Today Фото: Russia Today закрыли в Великобритании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Британский регулятор СМИ отозвал лицензию финансируемого Россией телеканала RT на вещание в Великобритании с немедленным вступлением в силу. Решение принято после расследования беспристрастности его освещения вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Регулирующий орган Ofcom отметил в своем заявлении, что RT не может быть ответственным вещателем.

"Свобода выражения мнений - это то, что мы яростно охраняем в этой стране, и планка для действий в отношении вещательных компаний справедливо установлена очень высоко. После независимого процесса регулирования сегодня мы обнаружили, что RT не подходит для получения лицензии в Великобритании", - заявила исполнительный директор Ofcom Мелани Доус.

В настоящее время RT не работает в Великобритании из-за санкций, введенных Европейским Союзом после вторжения Москвы в конце прошлого месяца.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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