Пропаганда РФ поширює фейк про причетність біженки з України до замаху на Фіцо, - Spravdi

Російська пропаганда поширює в інтернеті неправдиві повідомлення щодо начебто причетності української біженки до замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, здійсненого 15 травня.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ( Spravdi ).

Уточнюється, що у фейкових повідомленнях від пропагандистів у мережі розказується, нібито 71-річного словацького письменника Юрая Цинтулу "підштовхнула" до замаху на главу уряду країни Фіцо дружина затриманого нападника - біженка з України.

"Вона методично налаштовувала чоловіка на помсту через антиукраїнську риторику Фіцо. Такі заяви поширюють російські Telegram-канали", - йдеться в публікації Центра.

Проте такі повідомлення є неправдивими. Так, керівник Нацполіції Словаччини Любомир Солак нещодавно заперечив чутки про те, що партнеркою нападника була жінка з України, і що підозрюваний нібито "радикалізувався внаслідок спілкування з нею".

В словацькій поліції наголосили, що така інформація не підтверджувалася, це фейк.

Інші російські фейки щодо "українського сліду"

Зауважимо, що нинішній "вкид" про українську біженку є лише одним із багатьох варіантів у наборі фейків, які вигадує роспропаганда у справі про напад на прем'єра Словаччини.

Перед тим Spravdі зібрало підбірку фейків від Кремлівських пропагандистів на цю тему, серед яких можна виокремити неправдиві публікації на кшталт "Фіцо замовив Буданов" та "помста за антиукраїнську риторику".

"Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо - це новий виток дестабілізації у Європі, в якому путінські фейкороби одразу ж побачили "український слід", - писали раніше у Центрі.

Замах на словацького прем'єра Фіцо

Нагадаємо, 15 травня після засідання уряду Словаччини у місті Гандлова на Роберта Фіцо напав письменник Юрай Цинтула і п'ять разів вистрілив у чиновника. Прем'єра терміново доставили в лікарню з пораненнями та прооперували.

Місцева поліція вже висунула Цинтулі обвинувачення в умисному вбивстві з помсти - чоловіку загрожує покарання на строк від 25 років до довічного ув'язнення.

Додамо, замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо засудили світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк 17 травня заявив, що Фіцо переніс чергову операцію, але його стан є дуже важким.

Днями видання Bloomberg писало, що Європейська комісія активно відстежує дезінформацію навколо нападу на прем'єра Словаччини.