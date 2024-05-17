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Фіцо знову прооперували. Лікарі кажуть, що стан прем'єра Словаччини дуже важкий

Словаччина, П'ятниця 17 травня 2024 16:07
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Фіцо знову прооперували. Лікарі кажуть, що стан прем'єра Словаччини дуже важкий Архівне фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс чергову операцію, але його стан, як і раніше, є дуже важким.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N.

Що кажуть в уряді

Калиняк повідомив, що Роберт Фіцо переніс двогодинну операцію, а лікарі намагалися зрушити стан пацієнта до позитивного прогнозу.

"Ситуація залишається дуже серйозною", - сказав він.

За словами Калиняка, сьогоднішня операція мала сприяти поліпшенню загоєння ран. Він додав, що мине кілька днів, перш ніж стане достеменно зрозуміло, як усе розвиватиметься.

Також Калиняк повідомив, що перші чотири дні після вогнепального поранення будуть найважчими, але зараз він бачить прогрес. За його словами, сьогоднішня операція показала, що перша операція проведена добре.

Що кажуть лікарі

Директор лікарні в Банська-Бістриці Міріам Лапунікова сказала, що прем'єр-міністру зробили контрольну комп'ютерну томографію і за результатами видалили змертвілі тканини, що залишилися після вогнепального поранення.

"Стан пацієнта дійсно дуже важкий, - сказала директор лікарні.

При цьому вона додала, що хоч його стан і дуже важкий, але його вдалося стабілізувати. Директор лікарні повідомила, що щоранку у прем'єр-міністра збирається рада експертів, і вони визначать, що робити далі. Тому сьогодні неможливо сказати, чи потрібні прем'єру подальші операції чи ні. Директор пообіцяла, що медики повідомлятимуть про стан прем'єра в соціальних мережах щодня.

Замах на прем'єра Фіцо

Два дні тому після засідання уряду Словаччини на Роберта Фіцо напав письменник Юрай Цинтула і кілька разів у нього вистрілив. Прем'єра терміново доставили в лікарню і прооперували.

При цьому поліція вже висунула Цинтулі обвинувачення в умисному вбивстві з помсти. Тепер йому загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

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Роберт Фіцо
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