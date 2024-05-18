Пропаганда РФ придумала фейк о причастности беженки из Украины к покушению на Фицо, - Spravdi

Российская пропаганда распространяет в интернете неправдивые сообщения о якобы причастности украинской беженки к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершенном 15 мая.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( Spravdi ).

Уточняется, что в фейковых сообщениях от пропагандистов в сети рассказывается, будто 71-летнего словацкого писателя Юрия Цинтула "подтолкнула" к покушению на главу правительства страны Фицо жена задержанного нападающего - беженка из Украины.

"Она методично настраивала мужа на месть из-за антиукраинской риторики Фицо. Такие заявления распространяют российские Telegram-каналы", - говорится в публикации Центра.

Однако такие сообщения являются лживыми. Так, руководитель Нацполиции Словакии Любомир Солак недавно опроверг слухи о том, что партнершей нападающего была женщина из Украины, и что подозреваемый якобы "радикализовался в результате общения с ней".

В словацкой полиции подчеркнули, что такая информация не подтверждалась, это фейк.

Другие российские фейки об "украинском следе"

Отметим, что нынешний "вброс" об украинской беженке является лишь одним из многих вариантов в наборе фейков, которые придумывает роспропаганда по делу о нападении на премьера Словакии.

Перед этим Spravdi собрало подборку фейков от Кремлевских пропагандистов на эту тему, среди которых можно выделить лживые публикации наподобие "Фицо заказал Буданов" и "месть за антиукраинскую риторику".

"Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - это новый виток дестабилизации в Европе, в котором путинские фейкоделы сразу же увидели "украинский след", - писали ранее в Центре.

Покушение на словацкого премьера Фицо

Напомним, 15 мая после заседания правительства Словакии в городе Гандлова на Роберта Фицо напал писатель Юрай Цинтула и пять раз выстрелил в чиновника. Премьера срочно доставили в больницу с ранениями и прооперировали.

Местная полиция уже выдвинула Цинтуле обвинение в умышленном убийстве из мести - мужчине грозит наказание со сроком от 25 лет до пожизненного заключения.

Добавим, покушение на премьера Словакии Роберта Фицо осудили мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк 17 мая заявил, что Фицо перенес очередную операцию, но его состояние очень тяжелое.

На днях газета Bloomberg писала, что Европейская комиссия активно отслеживает дезинформацию вокруг нападения на премьера Словакии.