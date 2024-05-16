Єврокомісія стежить за поширенням фейків про замах на Фіцо, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

ЄК попередила, що за поширення фейків вона може накласти санкції на платформи Big Tech (Google, Amazon, Meta (Facebook) та Apple).

"ЄК наділена широкими слідчими та наглядовими повноваженнями, включаючи право накладати санкції та вживати заходів", - сказано у заяві ЄК, яка є у розпорядженні видання.

У Bloomberg нагадують, що в ЄС ухвалили закон про цифрові послуги, який зобов'язує онлайн-платформи вживати заходів щодо боротьби з незаконним контентом та дезінформацією, дотримуватися прав користувачів та захищати їх здоров'я та благополуччя.