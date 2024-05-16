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Єврокомісія стежить за поширенням фейків про замах на Фіцо, - Bloomberg

Брюссель, Четвер 16 травня 2024 22:01
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Єврокомісія стежить за поширенням фейків про замах на Фіцо, - Bloomberg Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська комісія активно відстежує дезінформацію навколо нападу на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ЄК попередила, що за поширення фейків вона може накласти санкції на платформи Big Tech (Google, Amazon, Meta (Facebook) та Apple).

"ЄК наділена широкими слідчими та наглядовими повноваженнями, включаючи право накладати санкції та вживати заходів", - сказано у заяві ЄК, яка є у розпорядженні видання.

У Bloomberg нагадують, що в ЄС ухвалили закон про цифрові послуги, який зобов'язує онлайн-платформи вживати заходів щодо боротьби з незаконним контентом та дезінформацією, дотримуватися прав користувачів та захищати їх здоров'я та благополуччя.

Замах на Фіцо

Нагадаємо, вчора, 16 травня, словацький уряд зібрався на виїзному засіданні. Після цього прем’єр-міністр Роберт Фіцо вийшов до громадян. У цей момент невідомий поранив главу уряду за допомогою вогнепальної зброї.

Фіцо терміново госпіталізували з кількома пораненнями. Його прооперували, зараз він перебуває у тяжкому стані.

Зловмисника, котрий відкрив вогонь, затримали на місці інциденту. Ним виявився 71-річний письменник, він не погоджувався з політикою прем'єра Словаччини.

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Роберт Фіцо
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