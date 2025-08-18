Пропаганда РФ показала штурм окупантів під прапором США (відео)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, нещодавно бійці ЗСУ зірвали російський штурм на Оріхівському напрямку, що у Запорізькій області. Ворог для атаки застосовував танк і не тільки.

На Покровському напрямку російська армія застосовує так звану тактику “тисячі порізів”. Щодня там фіксується близько 50 штурмів.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, російські заяви про здатність вести війну роками не відповідають реальності та є лише бравадою.

Він зазначив, що навіть у випадку замороження конфлікту чи укладення мирної угоди Україна повинна постійно дбати про розвиток власних оборонних можливостей.

Що ще заявив головнокомандувач ЗСУ Сирський - читайте у великому інтерв’ю РБК-Україна.