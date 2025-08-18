Тактика "тисячі порізів": Сирський описав ситуацію довкола Покровська
На Покровському напрямку ситуація залишається найскладнішою – щодня українські військові фіксують близько пів сотні штурмових дій з боку російських військ.
Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, російська армія застосовує тактику так званих «тисячі порізів», коли невеликі штурмові групи на широкому фронті намагаються проривати оборону.
"Ворог застосовує там так звану тактику "тисячі порізів" – тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших поселених пунктів і раптово там з'явилися (йдеться про нещодавнє просочування ворога поблизу Добропілля, - ред.)", – пояснив Сирський.
Головнокомандувач підтвердив, що логістичне забезпечення угруповання сил у Покровську наразі триває, хоча росіяни прагнуть його перерізати.
Основна мета противника – охопити Покровську агломерацію з півночі та півдня, сформувавши своєрідні «лещата».
"Головна задача цих дій на північному напрямку – перерізати нашу логістику. І от власне, там наступає 51-ша загальновійськова армія рф у складі трьох бригад – це колишній 1-й армійський корпус так званої "ДНР", – зазначив Сирський.
У полон потрапили військовослужбовці 132-ї горлівської бригади. Це молоді солдати, призвані з різних регіонів Росії, але їхній кінець один – полон.
Раніше Генштаб повідомляв, що лише за один день на цій ділянці фронту російські війська втратили близько 300 осіб убитими, пораненими та полоненими.
Ситуація на Покровському напрямку
Нагадаємо, що війська РФ не полишають спроб просунутися на Донеччині. За даними Об’єднаного стратегічного угруповання військ "Дніпро", ситуація залишається напруженою на Покровському напрямку і на Новопавлівському напрямку
У сам Покровськ неможливо заїхати через активні обстріли, що унеможливлює доставку гуманітарної та медичної допомоги.
Крім того, росіяни зазнають значних втрат на Покровському напрямку. У смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" росіяни втратили 151 солдата.