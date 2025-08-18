RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Пропаганда РФ показала штурм оккупантов под флагом США (видео)

Фото: пропаганда РФ показала штурм оккупантов под флагом США (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские пропагандисты обнародовали видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США. В ответ в Офисе президента назвали это "максимальной наглостью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.

"А это как понимать? Российские пропагандисты демонстрируют видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США", - сообщил он.

Как отметил Ермак, фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов.

"Максимальная наглость", - добавил руководитель Офиса президента.

 

Ситуация на фронте

Напомним, недавно бойцы ВСУ сорвали российский штурм на Ореховском направлении, что в Запорожской области. Враг для атаки применял танк и не только.

На Покровском направлении российская армия применяет так называемую тактику "тысячи порезов". Ежедневно там фиксируется около 50 штурмов.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, российские заявления о способности вести войну годами не соответствуют реальности и являются лишь бравадой.

Он отметил, что даже в случае замораживания конфликта или заключения мирного соглашения Украина должна постоянно заботиться о развитии собственных оборонных возможностей.

Что еще заявил главнокомандующий ВСУ Сирский - читайте в большом интервью РБК-Украина.

Российская ФедерацияВойна в Украине